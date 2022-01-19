Нынешний климат Киева – это климат Херсона и Николаева десятки лет назад: эксперт о глобальном потеплении



















Климатические изменения, которые произошли в Украине, являются очень драматичными. Например, нынешний климат Киева – это климат Херсона и Николаева десятки лет назад. Об этом во время круглого стола "Экологическая ответственность бизнеса" рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Евгений Дикий - фото: Комментарии

Специалист отметил, что испытывает грусть и стыд за украинское общество, которое только сейчас начало интересоваться проблемами изменения климата и глобального потепления в целом, в то время как в других странах это уже на протяжении 20 лет не является предметом дискуссий. Развитые государства уже давно думают, что с этим делать, как скоро это происходит, что ждет каждую страну в мозаике климатических изменений.

Впрочем, отмечает Евгений Дикий, запрос от общества появляется:

"Есть определенный прогресс за последний год: журналисты спросили меня о глобальном потеплении больше, чем за последние 47 лет моей жизни.... Все эти изменения климата достаточно драматичны в Украине. Например, нынешний климат Киева – это климат Херсона и Николаева моего детства, то есть это сдвиг на 400 километров примерно по широте... эти драматические изменения – это пока изменение средней температуры на 1.7 градуса. Для сравнения, у нас на станции "Вернадский" смена произошла на 3 градуса и это показатель того, чего нам ожидать в следующем десятилетии", — отмечает директор Национального антарктического научного центра.

Специалист отметил, что говорить об изменениях климата необходимо в двух плоскостях. Вопрос о том, как это восстановить и повернуть назад, даже не стоит. Пока, по словам Евгения Дикого, актуален вопрос, как это все притормозить, чтобы мы все успевали за темпом изменений.

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