Нынешний климат Киева – это климат Херсона и Николаева десятки лет назад: эксперт о глобальном потеплении

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Елизавета Черных
Климатические изменения, которые произошли в Украине, являются очень драматичными. Например, нынешний климат Киева – это климат Херсона и Николаева десятки лет назад. Об этом во время круглого стола "Экологическая ответственность бизнеса" рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.
Евгений Дикий - фото: Комментарии
Специалист отметил, что испытывает грусть и стыд за украинское общество, которое только сейчас начало интересоваться проблемами изменения климата и глобального потепления в целом, в то время как в других странах это уже на протяжении 20 лет не является предметом дискуссий. Развитые государства уже давно думают, что с этим делать, как скоро это происходит, что ждет каждую страну в мозаике климатических изменений.
Впрочем, отмечает Евгений Дикий, запрос от общества появляется:
Специалист отметил, что говорить об изменениях климата необходимо в двух плоскостях. Вопрос о том, как это восстановить и повернуть назад, даже не стоит. Пока, по словам Евгения Дикого, актуален вопрос, как это все притормозить, чтобы мы все успевали за темпом изменений.
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