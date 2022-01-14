Глобальное потепление: последствия повышения температуры убивают всё больше людей

2021 год стал шестым самым жарким годом за всю историю наблюдений. Об этом пишет издание Space.

Глобальное потепление. Фото из открытых источников

В ходе ежегодного призыва для обсуждения изменения климата и климатических данных за год эксперты из NASA и NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований) рассказали, что 2021 год стал шестым самым теплым годом для Земли с момента начала наблюдений в 1880 году. Но повышение температуры означает больше, чем просто более жаркие летние дни.

2021 год также принес с собой последствия повышения температуры, в том числе таяние морского льда, сильные штормы по всему миру и другие стихийные бедствия. В этом году только в США в результате этих стихийных бедствий погибло не менее 600 человек, что является самым высоким показателем таких жертв за десятилетие.

По данным NOAA, в 2021 году температура поверхности как суши, так и океанов на Земле была на 0,84 градуса по Цельсию выше среднего показателя 20-го века. Кроме того, это был 45-й год подряд, когда глобальные температуры превышали это среднее значение. Теплосодержание океана также достигло рекордного уровня в 2021 году.

Арктика быстро нагревается. Таяние арктического морского льда влияет на уровень моря во всем мире и может усугубить наводнения и увеличить вероятность и серьезность стихийных бедствий. За последние 30 лет Арктика нагревалась более чем в три раза быстрее, чем в среднем по миру.

Повышение температуры в Арктике не только приводит к таянию морского льда и повышению уровня моря, но также может привести к таянию вечной мерзлоты. При этом в атмосферу выбрасываются углекислый газ и метан, а они способствуют изменению климата.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что почему была совершена хакерская атака на правительственные сайты Украины. В Минцифре сообщили – персональные данные похищены не были. Эксперты подчеркивают, что кибер-атаки на государственные Интернет ресурсы – не являются ноу-хау.

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