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Погода в Украине на 17 мая: в каких областях ожидаются грозовые дожди

Украинцам рассказали, какой будет погода 17 мая и жителям каких областей нужно подготовиться к дождю

сегодня, 05:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Вторник, 17 мая, ожидается преимущественно солнечным и теплым, но в отдельных регионах могут пройти дожди с грозами. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Украине на 17 мая: в каких областях ожидаются грозовые дожди

Прогноз погоды на 17 мая (фото из открытых источников)

Отмечается, что в среднем температура воздуха в стране будет в диапазоне +18…+20 градусов, но теплее всего будет в Закарпатье. Там столбики термометра поднимутся до +22 градусов. Дождей с грозами следует ожидать жителям Львова, Ивано-Франковска, Ужгорода и Черновцов, поэтому не стоит забывать зонтики при выходе на улицу.

"Свежее" всего будет в северных и восточных областях Украины. Температура воздуха там прогреется до +17…+19 градусов. Однако осадков не прогнозируется. В южных регионах столбики термометров будут показывать +20…+22 градуса, а в Одессе — +22…+24 градуса.

В центре столицы,17 мая, согласно данным Укргидрометцентра, будет сухо, синоптики обещают +18…+20 градусов. Северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Своим прогнозом погоды на Facebook-странице также поделилась народный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в Украине будет комфортная температура — ни жарко, ни холодно. Но дожди пройдут как в западных регионах, так и ближе к востоку страну — в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. И возможны осадки на Юге.

В Киеве, как отметила Диденко, дождь во вторник маловероятен, а вот ветер прогнозируют порывистым.

Напомним, что за последние 30 лет Земля потеряла сотни миллиардов тонн льда из-за глобального потепления, поэтому полюса сдвинулись.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые нашли способ, который сможет предотвратить глобальное потепление.


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/ukraine/all/0
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