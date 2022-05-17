Погода в Украине на 17 мая: в каких областях ожидаются грозовые дожди

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Светлана Шкурупий
Вторник,
17 мая, ожидается преимущественно солнечным и теплым, но в отдельных регионах могут
пройти дожди с грозами. Об этом свидетельствуют данные Украинского
гидрометеорологического центра.
Прогноз погоды на 17 мая (фото из открытых источников)
Отмечается,
что в среднем температура воздуха в стране будет в диапазоне +18…+20 градусов,
но теплее всего будет в Закарпатье. Там столбики термометра поднимутся до +22
градусов. Дождей с грозами следует ожидать жителям Львова, Ивано-Франковска,
Ужгорода и Черновцов, поэтому не стоит забывать зонтики при выходе на улицу.
"Свежее"
всего будет в северных и восточных областях Украины. Температура воздуха там
прогреется до +17…+19 градусов. Однако осадков не прогнозируется. В южных регионах
столбики термометров будут показывать +20…+22 градуса, а в Одессе — +22…+24
градуса.
В
центре столицы,17 мая, согласно данным Укргидрометцентра, будет сухо, синоптики
обещают +18…+20 градусов. Северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 5
– 10 метров в секунду.
Своим
прогнозом погоды на Facebook-странице
также поделилась народный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в Украине
будет комфортная температура — ни жарко, ни холодно. Но дожди пройдут как в
западных регионах, так и ближе к востоку страну — в Харьковской, Сумской и
Полтавской областях. И возможны осадки на Юге.
В
Киеве, как отметила Диденко, дождь во вторник маловероятен, а вот ветер
прогнозируют порывистым.
Напомним,
что за последние 30 лет Земля
потеряла сотни миллиардов тонн льда из-за глобального потепления, поэтому полюса сдвинулись.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что ученые нашли способ, который
сможет предотвратить глобальное потепление.
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