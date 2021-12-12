Погода в Украине на 12 декабря: в каких областях будет мокрый снег

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Светлана Шкурупий
В
воскресенье, 12 декабря, погода разделила Украину на две части - в одной будет идти дождь со снегом, а на
второй будет солнечно и без осадков. Такими данными поделился Укргидрометцентр.
Погода 12 декабря в Украине (фото из открытых источников)
Зонтики
рекомендуют взять с собой жителям Житомирской и Винницкой областей, потому что там
дождь будет идти и днем, и ночью. А вот мокрый снег ожидается в
Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Волынской, Черновицкой областях и на
Закарпатье. В этих регионах днем столбики термометра поднимутся до +2…+4
градусов, а ночью опустятся до -1...-3 градусов.
В
остальных областях Украины ожидается солнечная и сухая погода. Теплее всего, 12
декабря, будет на Юге страны. Там температура воздуха прогреется до +6…+10
градусов. В Крыму местами отметка будет достигать +13 градусов.
В
Киеве сегодня будет также сухо и солнечно. Температура воздуха составит +6…+8
градусов. Возможен туман.
Напомним,
руководитель гидрометцентра Черкасского Виталий Постригань отметил, что декабрь
2021 года до третьей декады будет лишь показывать свой нрав, а потом постепенно
вступать в свои права. Морозы со снегопадами в Украине прогнозируют минимум
через две недели.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что как минимум десять регионов Испании
столкнулись с сильными снегопадами, из-за которых образовались проблемы с
движением транспорта.
Читайте
также, что в начале декабря в Карпатах уже открыли мобильные пункты обогрева,
поскольку температура воздуха на горе Пип Иван составила -16 градусов. Пункты
обслуживаются 12 специалистами, за которыми закреплены 4 единицы техники.
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