Погода в Украине на 12 декабря: в каких областях будет мокрый снег

В воскресенье, 12 декабря, погода разделила Украину на две части - в одной будет идти дождь со снегом, а на второй будет солнечно и без осадков. Такими данными поделился Укргидрометцентр.

Погода 12 декабря в Украине (фото из открытых источников)

Зонтики рекомендуют взять с собой жителям Житомирской и Винницкой областей, потому что там дождь будет идти и днем, и ночью. А вот мокрый снег ожидается в Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Волынской, Черновицкой областях и на Закарпатье. В этих регионах днем столбики термометра поднимутся до +2…+4 градусов, а ночью опустятся до -1...-3 градусов.

В остальных областях Украины ожидается солнечная и сухая погода. Теплее всего, 12 декабря, будет на Юге страны. Там температура воздуха прогреется до +6…+10 градусов. В Крыму местами отметка будет достигать +13 градусов.

В Киеве сегодня будет также сухо и солнечно. Температура воздуха составит +6…+8 градусов. Возможен туман.

Напомним, руководитель гидрометцентра Черкасского Виталий Постригань отметил, что декабрь 2021 года до третьей декады будет лишь показывать свой нрав, а потом постепенно вступать в свои права. Морозы со снегопадами в Украине прогнозируют минимум через две недели.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что как минимум десять регионов Испании столкнулись с сильными снегопадами, из-за которых образовались проблемы с движением транспорта.

Читайте также, что в начале декабря в Карпатах уже открыли мобильные пункты обогрева, поскольку температура воздуха на горе Пип Иван составила -16 градусов. Пункты обслуживаются 12 специалистами, за которыми закреплены 4 единицы техники.

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