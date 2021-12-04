В Карпатах работают мобильные пункты обогрева: причина – сильный мороз и снегопады

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Лиля Воробьева
В украинских Карпатах уже работают мобильные пункты обогрева, открытые местными спасателями. Они развернуты на четырех карпатских перевалах. Столбики термометра показывают там рекордный мороз до -16 градусов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В Карпатах открыли пункты обогрева (mvs.gov.ua)
Как отмечается в сообщении, такие мобильные пункты уже функционируют на Яблоницком, Буковецком, Кривопольском, Вышковском перевалах.
Поэтому люди, находящиеся в этой местности, имеют возможность согреться в теплой палатке, им дадут горячий чай, также в таком мобильном пункте можно подзарядить свои мобилки. Что так же важно. Вместе с тем, к экстремальным ситуациям, которые в дальнейшем может поднести погода, готовы автомобили повышенной проходимости, чтобы при необходимости прийти на помощь водителям на дорогах.
Сейчас обслуживают эти мобильные пункты обогрева 12 местных специалистов, за которыми закреплены 4 единицы техники.
В частности, представители Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что утром 4 декабря на горе Пип Иван было ясно, ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха составила -16 градусов мороза.
В целом, местные спасатели заранее сообщили, что на карпатских склонах температура воздуха будет составлять -15 градусов. Также ожидается сильный снег II уровня опасности. Поэтому специалисты ГСЧС просят туристов и местных жителей в эти дни не выходить в горы.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Ловили учителя и спасатели: в Прикарпатье в школу заползли ядовитые гадюки. На Прикарпатье в образовательном учреждении обнаружили гадюк, решивших здесь провести предстоящую зиму. Чтобы справиться с ними, педагоги вынуждены были вызвать работников спасательной службы, чтобы переселить опасных соседей обратно в лесной дом. Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской ОГА.
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