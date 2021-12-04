В Карпатах работают мобильные пункты обогрева: причина – сильный мороз и снегопады

В украинских Карпатах уже работают мобильные пункты обогрева, открытые местными спасателями. Они развернуты на четырех карпатских перевалах. Столбики термометра показывают там рекордный мороз до -16 градусов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В Карпатах открыли пункты обогрева (mvs.gov.ua)

Как отмечается в сообщении, такие мобильные пункты уже функционируют на Яблоницком, Буковецком, Кривопольском, Вышковском перевалах.

Поэтому люди, находящиеся в этой местности, имеют возможность согреться в теплой палатке, им дадут горячий чай, также в таком мобильном пункте можно подзарядить свои мобилки. Что так же важно. Вместе с тем, к экстремальным ситуациям, которые в дальнейшем может поднести погода, готовы автомобили повышенной проходимости, чтобы при необходимости прийти на помощь водителям на дорогах.

Сейчас обслуживают эти мобильные пункты обогрева 12 местных специалистов, за которыми закреплены 4 единицы техники.