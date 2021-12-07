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Синоптик рассказал, когда в Украине будет снег и мороз

Синоптик заявил, что снег и морозы придут через 2 недели

7 декабря 2021, 23:35
Автор:

Лиля Воробьева
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Различное течение температур, циклоническая активность на смену которой будут наступать прояснения. Зима декабрьской поры будет только показывать свой нрав, это будет продолжаться до третьей декады первого зимнего месяца и лишь потом будет постепенно вступать в свои права. О том, когда и какой будет настоящая украинская зима, информирует Виталий Постригань, руководитель гидрометцентра Черкасского региона.

Синоптик рассказал, когда в Украине будет снег и мороз

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Глава черкасских синоптиков отметил, предварительно проанализировав синоптическую ситуацию, что до того, когда в нашу страну придут настоящие морозы со снегопадами, пройдет минимум две недели.

Какая будет погода второй зимней недели? Виталий Постригань делает свой прогноз. Он утверждает, что погода будет некомфортная, пока не зимняя, с холодными декабрьскими дождями и туманами.

По его прогнозу, по анализу глубокой многоцентровой циклонической депрессии, один за другим будут идти к нам циклонические вихри.

В частности, 8 декабря через открытый атмосферный фронт открыт доступ холодным массам на наши территории. В этот день температура воздуха будет снижаться. Девятого декабря столбики термометров будут продолжать опускаться вниз до отметки минус.

По его словам, к осадкам присоединится мокрый снег, осадки в виде снега и будет идти ледяной дождь. Поэтому при такой ситуации он делает прогноз об гололедице и так же гололедице на автодорогах.

В пятницу, 10 декабря будет перерыв с осадками, а на выходные на наши территории придет потепление – очередной "теплый скачок" в декабре.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, где в Украине ожидается снег и дождь.


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4576709049090347&id=100002538909100
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