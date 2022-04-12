Погода в Украине на 12 апреля: в каких областях пройдет дождь со снегом

Во вторник, 12 апреля, в некоторых регионах нашей страны ожидается ухудшение погодных условий, в частности осадки. Об этом на своей странице в Facebook предупредила украинский синоптик Наталья Диденко.

Погода на 12 апреля (фото из открытых источников)

По словам эксперта, холоднее всего будет в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях и Запорожье, там температура воздуха составит +6…+9 градусов. В Луганском регионе будет теплее всего — +14...+17 градусов, а на остальной территории Украины столбики термометра будут в диапазоне +7…+13 градусов.

Наталья Диденко отмечает, что на востоке стране и северо-востоке ожидается дождь, а в Сумской, Харьковской и Полтавской областях может пройти мокрый снег. И осадки ожидаются сильные.

В южных регионах Украины утром и ночью пройдет дождь, а днем он стихнет. Также зонтик следует взять с собой жителям Днепропетровской и Черкасской областей, а вот в Винницкой, Киевской и Черниговской областях прогнозируют сухую погоду. В Житомирском регионе может днем пройти небольшой дождь. В западной части страны будет в основном сухо, местами возможен небольшой дождь, а в Карпатах — с мокрым снегом. Также 12 апреля в большинстве областей ожидается сильный порывистый ветер.

В Киеве температура воздуха прогреется днем до +10…+12 градусов, серьезных осадков не прогнозируется, но может быть сильный ветер.

Напомним, что ученые назвали главную опасность изменения климата. Она может коснуться Северной Америки, Западной Европы, Западной России и Украины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что из-за изменений климата Арктика может позеленеть.

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