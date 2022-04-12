Погода в Украине на 12 апреля: в каких областях пройдет дождь со снегом

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Светлана Шкурупий
Во
вторник, 12 апреля, в некоторых регионах нашей страны ожидается ухудшение
погодных условий, в частности осадки. Об этом на своей странице в Facebook предупредила украинский синоптик
Наталья Диденко.
Погода на 12 апреля (фото из открытых источников)
По
словам эксперта, холоднее всего будет в Сумской, Полтавской, Днепропетровской
областях и Запорожье, там температура воздуха составит +6…+9 градусов. В
Луганском регионе будет теплее всего — +14...+17 градусов, а на остальной
территории Украины столбики термометра будут в диапазоне +7…+13 градусов.
Наталья
Диденко отмечает, что на востоке стране и северо-востоке ожидается дождь, а в
Сумской, Харьковской и Полтавской областях может пройти мокрый снег. И осадки
ожидаются сильные.
В
южных регионах Украины утром и ночью пройдет дождь, а днем он стихнет. Также
зонтик следует взять с собой жителям Днепропетровской и Черкасской областей, а
вот в Винницкой, Киевской и Черниговской областях прогнозируют сухую погоду. В
Житомирском регионе может днем пройти небольшой дождь. В западной части страны
будет в основном сухо, местами возможен небольшой дождь, а в Карпатах — с
мокрым снегом. Также 12 апреля в большинстве областей ожидается сильный порывистый
ветер.
В
Киеве температура воздуха прогреется днем до +10…+12 градусов, серьезных
осадков не прогнозируется, но может быть сильный ветер.
Напомним,
что ученые назвали главную опасность изменения климата. Она может коснуться
Северной Америки, Западной Европы, Западной России и Украины.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что из-за изменений климата Арктика может позеленеть.
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