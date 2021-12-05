logo

BTC/USD

49404.09

ETH/USD

4220.39

LTC/USD

158.17

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.15

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Погода на 5 декабря: где в Украине ожидается снег и дождь
commentss НОВОСТИ Все новости

Погода на 5 декабря: где в Украине ожидается снег и дождь

В большинстве регионов Украины, сегодня, 5 декабря, ожидается солнечная и сухая погода, а вот на западе прогнозируют снег

сегодня, 14:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

В воскресенье, 5 декабря, сильный снег с дождем ожидается только в западных регионах страны, а на остальной территории осадков не прогнозируется. Такими данными поделился Укргидрометцентр.

Погода на 5 декабря: где в Украине ожидается снег и дождь

Прогноз погоды в Украине на 5 декабря (фото из открытых источников)

По-настоящему декабрьская погода ожидается в Черновцах, Ивано-Франковску, Тернополе, Львове, а также на Закарпатье. Там днем прогнозируют мокрый снег с дождем, а ночью будет без осадков. Температура воздуха будет варьироваться в пределах — 1…+3 градуса.

На остальной территории Украины будет сухая, но прохладная погода. Столбики термометра будут показывать от 0 до +4 градусов. Ночью снег с дождем может пройти в восточных областях, а температура снизится до 0…-2 градусов. А вот теплее всего будет на юге Украины, там температура воздуха прогреется до +6…+8 градусов.

В Киеве сегодня, 5 декабря, ожидается солнечная погода, столбики термометра будут показывать 0…+2 градуса. А вот ночью опустятся до -3…-5 градусов.

Напомним, украинские синоптики прогнозируют, что следующая неделя декабря будет богата на снегопады и морозы. Ждать сюрпризов от первого месяца зимы не стоит, все будет, как обычно. Температура воздуха не будет опускаться резко.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что директор Укргидрометцентра Николай Кульбида прогнозирует теплую зиму, значительное снижение температуры состоится в январе-феврале, но оно будет не продолжительным.

Читайте также, что в украинских Карпатах уже работают мобильные пункты обогрева, открытые местными спасателями. Они развернуты на четырех карпатских перевалах. Столбики термометра показывают там рекордный мороз до -16 градусов.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/ukraine/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!