Погода на 5 декабря: где в Украине ожидается снег и дождь

В воскресенье, 5 декабря, сильный снег с дождем ожидается только в западных регионах страны, а на остальной территории осадков не прогнозируется. Такими данными поделился Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 5 декабря (фото из открытых источников)

По-настоящему декабрьская погода ожидается в Черновцах, Ивано-Франковску, Тернополе, Львове, а также на Закарпатье. Там днем прогнозируют мокрый снег с дождем, а ночью будет без осадков. Температура воздуха будет варьироваться в пределах — 1…+3 градуса.

На остальной территории Украины будет сухая, но прохладная погода. Столбики термометра будут показывать от 0 до +4 градусов. Ночью снег с дождем может пройти в восточных областях, а температура снизится до 0…-2 градусов. А вот теплее всего будет на юге Украины, там температура воздуха прогреется до +6…+8 градусов.

В Киеве сегодня, 5 декабря, ожидается солнечная погода, столбики термометра будут показывать 0…+2 градуса. А вот ночью опустятся до -3…-5 градусов.

Напомним, украинские синоптики прогнозируют, что следующая неделя декабря будет богата на снегопады и морозы. Ждать сюрпризов от первого месяца зимы не стоит, все будет, как обычно. Температура воздуха не будет опускаться резко.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что директор Укргидрометцентра Николай Кульбида прогнозирует теплую зиму, значительное снижение температуры состоится в январе-феврале, но оно будет не продолжительным.

Читайте также, что в украинских Карпатах уже работают мобильные пункты обогрева, открытые местными спасателями. Они развернуты на четырех карпатских перевалах. Столбики термометра показывают там рекордный мороз до -16 градусов.

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