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Снегопады и морозы до -23 градусов: синоптики прогнозируют погоду на декабрь

Прогноз погоды в Украине

29 ноября 2021, 22:39
Автор:

Лиля Воробьева
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Резкие перепады и скачки температуры, зимние снегопады и сильные морозы, когда столбик термометра может ночью опуститься до -20 градусов. Погода на первый месяц зимы – декабрь, которую прогнозируют украинские синоптики, совсем не похожа на ласковое и спокойное начало зимы. Похоже, что декабрь покажет свой нрав. Об этом сообщает Gismeteo.

Снегопады и морозы до -23 градусов: синоптики прогнозируют погоду на декабрь

Прогноз погоды на декабрь 2021 года (фото из открытых источников)

По прогнозу его синоптиков, первые дни зимнего месяца, 2-3 декабря, будут теплыми, будет+ 10, но когда наступят выходные, придет похолодание.

Следующая неделя будет богата снегопадами, в конце первой десятидневки -8-9 декабря усилятся морозы. В частности, на северных территориях страны ожидается -21-23 в ночные часы, днем станет теплее, но будет холодно -10-15 градусов.

В дальнейшем синоптики говорят, что погода стабилизируется и не упоминают ее сильные перепады.

Вместе с тем их коллеги из Украинского гидрометцентра делают прогноз на то, что пока ждать сюрпризов от первого месяца долгой зимы еще не стоит. Все будет, как обычно. Температура воздуха резко опускаться не будет и снег тоже выпадет в предусмотренных пределах.

По их словам, среднемесячная температура будет составлять от -4 мороза до +3 тепла, в декабре так бывает обычно. Что касается осадков, в виде мокрого снега или дождя, то они тоже не будут превышать предусмотренные показатели — 33-78 мм, в горах — местами выпадет 81-105 мм, что не дает оснований для волнения относительно будущих снегопадов. Только на северо-восточных территориях страны осадки будут несколько меньше предусмотренных.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что В Укргидрометцентре дали прогноз на декабрь: какая погода будет в Украине.



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Источник: https://www.gismeteo.ua/
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