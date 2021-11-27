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Какую погоду прогнозируют синоптики на новогодние праздники

На новогодние праздники погодных катаклизмов не предполагается

сегодня, 19:22
Автор:

Козлова Альбіна
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Зима 2021-2022 годов будет отличаться от прошлогодней в плане погодных условий. Что ждет украинцев рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в интервью изданию " Сегодня ".

Какую погоду прогнозируют синоптики на новогодние праздники

Какой будет эта зима в Украине, фото из открытых источников

По его словам, погода в декабре 2021 года будет теплой, сильных морозов не предполагается. В целом, эта зима должна быть теплой, говорит глава Укргидрометцентра. Синоптики ожидают значительное понижение температуры в январе-феврале, однако морозная погода будет держаться недолго. Николай Кульбида говорит, что могут ударить морозы до минус 20 градусов Цельсия.

Как рассказала заведующий отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, декабрь будет теплым, с небольшими морозами, до -10 градусов. В новогодние праздники также прогнозируют морозную погоду. В начале 2022 года будет периодическое потепление с дождями и мокрым снегом, а на смену ему придут морозы.

Синоптики говорят, что этот Новый год может пройти без снега, скорее всего, стоит ожидать дождя и мокрого снега. А вот в январе будет снежить по всей территории Украины, однако метелей и значительных осадков этой зимой не прогнозируют.

Как сообщал портал "Комментарии", Украину накроют сильный ветер и дожди в выходные. Во всех регионах пройдут осадки, сопровождающиеся значительными порывами ветра.

Ранее мы сообщали, какой будет погода в декабре. Погода последнего месяца этого года — декабря будет не выходить за пределы климатической нормы. В декабре к нам придут морозы, метели с сильными порывами ветра, а также туманы и оттепели.


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Источник: https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/direktor-ukrgidrometcentra-nikolay-kulbida-o-pogode-na-dekabr-na-vsyu-zimu-i-na-100-let-vpered-1585321.html
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