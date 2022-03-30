Погода на 30 марта: в каких регионах Украины ожидаются дожди

В среду, 30 марта, погода в большинстве областей Украины будет теплой, но жителям некоторых регионов стоит подготовиться к осадкам. Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

Какой будет погода 30 марта (фото из открытых источников)

По ее словам, днем столбики термометра в Украине будут в диапазоне +11…+16 градусов. Теплее всего будет в Одесской и Черновицкой областях, где воздух прогреется до +15…+20 градусов. А вот холоднее всего будет на северо-западе страны, там ожидается +8…+12 градусов.

Небольшие и умеренные осадки синоптик прогнозирует в западных, северных, центральных областях и в Харьковской области. Ветер останется порывистым только в Крыму и Приазовье, а в остальных регионах стихнет.

В столице Украине, 30 марта, также пройдет небольшой дождь, температура воздуха поднимется до +10…+11 градусов.

В конце неделе, как говорит Наталья Диденко, в стране ожидается ухудшение погодных условий, придет снова ветре и дождь, который будет переходить в мокрый снег.

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