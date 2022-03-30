Погода на 30 марта: в каких регионах Украины ожидаются дожди

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Светлана Шкурупий
В
среду, 30 марта, погода в большинстве областей Украины будет теплой, но жителям
некоторых регионов стоит подготовиться к осадкам. Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский синоптик
Наталья Диденко.
Какой будет погода 30 марта (фото из открытых источников)
По
ее словам, днем столбики термометра в Украине будут в диапазоне +11…+16 градусов.
Теплее всего будет в Одесской и Черновицкой областях, где воздух прогреется до
+15…+20 градусов. А вот холоднее всего будет на северо-западе страны, там
ожидается +8…+12 градусов.
Небольшие
и умеренные осадки синоптик прогнозирует в западных, северных, центральных
областях и в Харьковской области. Ветер останется порывистым только в Крыму и
Приазовье, а в остальных регионах стихнет.
В
столице Украине, 30 марта, также пройдет небольшой дождь, температура воздуха
поднимется до +10…+11 градусов.
В
конце неделе, как говорит Наталья Диденко, в стране ожидается ухудшение погодных
условий, придет снова ветре и дождь, который будет переходить в мокрый снег.
Напомним,
компания EarthSystemData Ltd
вместе с Центром исследований изменения климата Университета Восточной Англии
создала программу, которая может наглядно продемонстрировать, как изменится климат в каждом городе нашей планеты через 80 лет.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что
в мире скоро могут исчезнуть как минимум шесть памятников ЮНЕСКО. Всему виной —
изменение климата. Какие достопримечательности под угрозой?
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может повлечь за собой изменения климата. Ученые пришли к выводу, что усиление осадков из-за глобального
потепления привело к более катастрофическим наводнениям в Америке.
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