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Посмотрите, как изменится климат в вашем городе в 2100 году

Для того чтобы посмотреть прогноз на следующие 80 лет, вам необходимо скачать программу и просто ввести название города

сегодня, 13:55
Автор:

Любовь Блажко

Большинство из нас просто отказывается верить в то, что пока невозможно увидеть собственными глазами. Поэтому разработчики нового приложения нашли эффективный способ, который поможет убедить людей в огромной опасности, которую представляет собой глобальное потепление. 

Посмотрите, как изменится климат в вашем городе в 2100 году

Как изменится климат в вашем городе в 2100 году. Фото: popmech.ru

Так, компания EarthSystemData Ltd вместе с Центром исследований изменения климата Университета Восточной Англии создала программу, которая может наглядно продемонстрировать, как изменится климат в каждом городе нашей планеты через 80 лет. Она называется ESD Research и ее уже можно скачать в Google Play и Apple Store.

Люди смогут посмотреть, что ожидает их родной город в 2100 году, если страны смогут воплотить в жизнь цели Парижского соглашения и глобальная температура не поднимется выше 2 °C. Плюс, пользователь также сможет увидеть сценарий, который произойдет, если достигнуть поставленной задачи все-таки не удастся. 

Посмотрите, как изменится климат в вашем городе в 2100 году - фото 2

Один из создателей уникальной программы Ашер Миннс поделился, почему возникла такая идея.

"Мы хотим, чтобы люди сами увидели прогнозы лучших климатологов и данные климатических моделей для тех мест, которые им дороги. Опросы людей по всему миру показывают, что многие обеспокоены изменением климата, но редко обсуждают его", — сказал он.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему разговоры об экологии раздражают людей. 


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Источник: https://www.popmech.ru/science/news-642213-posmotrite-kak-izmenitsya-klimat-v-vashem-gorode-v-2100-godu/
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