Посмотрите, как изменится климат в вашем городе в 2100 году

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Любовь Блажко
Большинство из нас просто отказывается верить в то, что пока невозможно увидеть собственными глазами. Поэтому разработчики нового приложения нашли эффективный способ, который поможет убедить людей в огромной опасности, которую представляет собой глобальное потепление.
Как изменится климат в вашем городе в 2100 году. Фото: popmech.ru
Так, компания EarthSystemData Ltd вместе с Центром исследований изменения климата Университета Восточной Англии создала программу, которая может наглядно продемонстрировать, как изменится климат в каждом городе нашей планеты через 80 лет. Она называется ESD Research и ее уже можно скачать в Google Play и Apple Store.
Люди смогут посмотреть, что ожидает их родной город в 2100 году, если страны смогут воплотить в жизнь цели Парижского соглашения и глобальная температура не поднимется выше 2 °C. Плюс, пользователь также сможет увидеть сценарий, который произойдет, если достигнуть поставленной задачи все-таки не удастся.
Один из создателей уникальной программы Ашер Миннс поделился, почему возникла такая идея.
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