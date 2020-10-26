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Почему разговоры об экологии раздражают людей: научное исследование

Разговоры о неутешительном экологическом состоянии планеты не стимулируют людей меняться, а наоборот - раздражают их

сегодня, 15:49
Автор:

Любовь Блажко

Оказалось, что чем больше человеку рассказывают о какой-нибудь проблеме, тем больше она его раздражает. Такой вывод сделали американские специалисты, которые провели большой социальный опрос, чтобы выяснить, какие факторы влияют на формирование экологических привычек у человека. Об этом пишет издание lux.

Почему разговоры об экологии раздражают людей: научное исследование

Почему разговоры об экологии бесят людей. Фото: unsplash

Эксперты из Университета штата Джорджия опросили две тысячи людей, чтобы узнать их отношение к экологии. Участники этого исследования давали честные и независимые ответы на вопросы, которые касаются экологической ситуации в мире. 

Результаты проведенного эксперимента показали, что большинство людей крайне негативно относится к разговорам об изменении климата или о чем-то подобном. Так происходит потому, что человек воспринимает эту информацию, как нагнетание тревожных мыслей или бессмысленное ворчание со стороны своего собеседника. 

Ученые уверены в том, что такая ситуация сложилась из-за того, что люди на данный момент просто не готовы "пожертвовать" собственным комфортом ради спасения природы, они попросту не понимают, зачем нужно этим себя утруждать. Большинство людей уверены, что их старания не принесут никакой пользы, потому что здесь необходимы широкомасштабные изменения, которые позволят хоть немного увидеть прогресс.

"Когда вы говорите людям жертвовать, отрицать, быть благородными, чистыми, веганами и т.д. — это часто вызывает негативную реакцию", — поделилась автор исследования Риса Палм.

Также специалисты заявили, что изменить ситуацию в позитивную сторону действительно можно, если подавать подобную информацию в более интерактивной форме. Только тогда у человека не будет ощущения, что его принуждают к каким-либо действиям. 


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