logo

BTC/USD

38449.41

ETH/USD

2832.00

LTC/USD

100.38

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Погода на 3 мая в Украине: в каких областях пройдут дожди и грозы
commentss НОВОСТИ Все новости

Погода на 3 мая в Украине: в каких областях пройдут дожди и грозы

Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине 3 мая: где выпадут осадки

сегодня, 06:30 comments1926
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Во вторник, 3 мая, погода будет во многих регионах Украины дождливой, но температура воздуха останется комфортной. Таким прогнозом поделилась на своей странице в Facebook народный синоптик Наталья Диденко.

Погода на 3 мая в Украине: в каких областях пройдут дожди и грозы

Прогноз погоды на 3 мая / Фото: goodfon

По ее словам, жителям западных и северных областей стоит выходить на улицу с зонтиком, потому что ожидаются кратковременные дожди и местами грозы, поэтому не стоит пугаться звуков.  А вот на Востоке и в южной части страны, а также в большинстве центральных регионов будет преобладать сухая и солнечная погода. Ветер ожидается умеренным.

Диденко отметила, что средняя температура воздуха днем по Украине будет находиться в диапазоне +15…+20 градусов. Ночь пройдет без заморозков. Согласно данным Укргидрометцентра, прохладнее всего будет на Востоке страны, а вот теплее всего — в центральных областях.

В столице Украины, 3 мая, погода должны быть теплой, столбики термометра поднимутся до +15…+18 градусов. Но киевлянам также стоит подготовиться к дождю и возможным грозам. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Напомним, по итогам наблюдений метеорологических станций государственной гидрометеорологической службы, больше всего за последние 30 лет потеплело в Чернигове и Киеве – на 1,6 градуса. Далее следуют Черновцы с отклонением в 1,5 градуса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что высокое содержание углекислого газа в воздухе приводит к тому, что деревья растут быстро, но живут при этом мало. Это значит, что надежда на спасение Земли от глобального потепления в разы уменьшается. А функции, которые выполняют деревья, являются очень важными для человеческой жизни на планете.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/5629535537076378
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!