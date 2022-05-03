Погода на 3 мая в Украине: в каких областях пройдут дожди и грозы

Во вторник, 3 мая, погода будет во многих регионах Украины дождливой, но температура воздуха останется комфортной. Таким прогнозом поделилась на своей странице в Facebook народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 3 мая / Фото: goodfon

По ее словам, жителям западных и северных областей стоит выходить на улицу с зонтиком, потому что ожидаются кратковременные дожди и местами грозы, поэтому не стоит пугаться звуков. А вот на Востоке и в южной части страны, а также в большинстве центральных регионов будет преобладать сухая и солнечная погода. Ветер ожидается умеренным.

Диденко отметила, что средняя температура воздуха днем по Украине будет находиться в диапазоне +15…+20 градусов. Ночь пройдет без заморозков. Согласно данным Укргидрометцентра, прохладнее всего будет на Востоке страны, а вот теплее всего — в центральных областях.

В столице Украины, 3 мая, погода должны быть теплой, столбики термометра поднимутся до +15…+18 градусов. Но киевлянам также стоит подготовиться к дождю и возможным грозам. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Напомним, по итогам наблюдений метеорологических станций государственной гидрометеорологической службы, больше всего за последние 30 лет потеплело в Чернигове и Киеве – на 1,6 градуса. Далее следуют Черновцы с отклонением в 1,5 градуса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что высокое содержание углекислого газа в воздухе приводит к тому, что деревья растут быстро, но живут при этом мало. Это значит, что надежда на спасение Земли от глобального потепления в разы уменьшается. А функции, которые выполняют деревья, являются очень важными для человеческой жизни на планете.

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