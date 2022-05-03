Погода на 3 мая в Украине: в каких областях пройдут дожди и грозы

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Светлана Шкурупий
Во
вторник, 3 мая, погода будет во многих регионах Украины дождливой, но температура
воздуха останется комфортной. Таким прогнозом поделилась на своей странице в Facebook народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 3 мая / Фото: goodfon
По
ее словам, жителям западных и северных областей стоит выходить на улицу с
зонтиком, потому что ожидаются кратковременные дожди и местами грозы, поэтому
не стоит пугаться звуков. А вот на
Востоке и в южной части страны, а также в большинстве центральных регионов
будет преобладать сухая и солнечная погода. Ветер ожидается умеренным.
Диденко
отметила, что средняя температура воздуха днем по Украине будет находиться в
диапазоне +15…+20 градусов. Ночь пройдет без заморозков. Согласно данным
Укргидрометцентра, прохладнее всего будет на Востоке страны, а вот теплее всего
— в центральных областях.
В
столице Украины, 3 мая, погода должны быть теплой, столбики термометра
поднимутся до +15…+18 градусов. Но киевлянам также стоит подготовиться к дождю
и возможным грозам. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Напомним,
по итогам наблюдений
метеорологических станций государственной гидрометеорологической службы, больше всего за последние 30 лет потеплело в Чернигове и Киеве – на 1,6 градуса. Далее
следуют Черновцы с отклонением в 1,5 градуса.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что высокое содержание углекислого
газа в воздухе приводит к тому, что деревья растут быстро, но живут при этом
мало. Это значит, что надежда на спасение Земли от глобального потепления в разы уменьшается. А функции,
которые выполняют деревья, являются очень важными для человеческой жизни на
планете.
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