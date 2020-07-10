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Темпы глобального потепления в Украине самые быстрые в Чернигове и Киеве – исследование

Стало известно, в каких городах Украины больше всего потеплело за последние 30 лет

сегодня, 05:00
Автор:

Таисия Ерохина
Темпы глобального потепления в Украине самые быстрые в Чернигове и Киеве – исследование

Темпы глобального потепления в Украине в целом быстрее, чем в мире. Об этом информирует "Правительственный курьер" со ссылкой на директора Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, члена ученого совета Украинского географического общества Александра Косовца.

По итогам наблюдений метеорологических станций государственной гидрометеорологической службы, больше всего за последние 30 лет потеплело в Чернигове и Киеве – на 1,6 градуса. Далее следуют Черновцы с отклонением в 1,5 градуса и Львов, Харьков и Винница – у них по 1,4 градуса. Тогда как у Одессы температура повысилась на 1,3 градуса, а в Днепре и Херсоне – на 1,2. А вот наименьшие темпы потепления оказались в Ужгороде – на 0,9 градуса.

Отмечается, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) считает потепление за 30 лет близким к отклонению в 1 градус. Как видим, в Украине лишь в Ужгороде показатель составляет менее 1 градуса, в других – больше, чем данные ВМО.

И если температура воздуха в Украине растет, то количество осадков, в общем итоге, наоборот, падает. Поэтому дефицит увлажнения нашей страны растет, резюмирует Косовец.

Ранее сообщалось, как изменения климата повлияют на погоду в Украине.


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