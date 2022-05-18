Погода на 18 мая: в какие области придет похолодание и дожди

В ближайшую неделю погода в Украине будет переменчивой. В среду, 18 мая, ожидается похолодание, а в некоторых регионах пройдут дожди. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

Прогноз погоды на 18 мая (фото из открытых источников)

Известно, что на всей территории страны будет свежо, температура воздуха в среднем прогреется до +14…+18 градусов. Небольшие осадки ожидаются во всех областях, кроме западных — там будет солнечно. Также 18 мая будет достаточно ветрено. В столице Украины будет холоднее всего, столбики термометра поднимутся до +13…+15 градусов. Ночью будет без осадков, в вот днем может пройти небольшой дождь.

Также своим прогнозом на странице в Facebook поделилась украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, днем холодная погода сосредоточиться в центральной и северной части Украины, а также в Карпатах (+10…+15 градусов). В Киеве, 18 мая, днем пройдет дождь, а вот вторая половина дня обещает быть сухой и солнечной. Но при этом, будет порывистый ветер северного направления.

Диденко отметила, что похолодание в Украине будет кратковременным, уже в четверг, 19 мая, ожидается снова потепление. Столбики термометра поднимутся до +16…+23 градусов.

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