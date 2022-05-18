Погода на 18 мая: в какие области придет похолодание и дожди

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Светлана Шкурупий
В
ближайшую неделю погода в Украине будет переменчивой. В среду, 18 мая,
ожидается похолодание, а в некоторых регионах пройдут дожди. Об этом
свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.
Прогноз погоды на 18 мая (фото из открытых источников)
Известно,
что на всей территории страны будет свежо, температура воздуха в среднем
прогреется до +14…+18 градусов. Небольшие осадки ожидаются во всех областях,
кроме западных — там будет солнечно. Также 18 мая будет достаточно ветрено. В
столице Украины будет холоднее всего, столбики термометра поднимутся до +13…+15
градусов. Ночью будет без осадков, в вот днем может пройти небольшой дождь.
Также
своим прогнозом на странице в Facebook
поделилась украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, днем холодная
погода сосредоточиться в центральной и северной части Украины, а также в Карпатах
(+10…+15 градусов). В Киеве, 18 мая, днем пройдет дождь, а вот вторая половина
дня обещает быть сухой и солнечной. Но при этом, будет порывистый ветер
северного направления.
Диденко
отметила, что похолодание в Украине будет кратковременным, уже в четверг, 19
мая, ожидается снова потепление. Столбики термометра поднимутся до +16…+23
градусов.
Напомним,
что большинство из нас просто отказывается верить в то, что пока невозможно
увидеть собственными глазами. Поэтому разработчики нового приложения нашли
эффективный способ, помогающий убедить людей в огромной опасности, которую
представляет собой глобальное потепление.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как бороться с резкими изменениями климата на нашей планете: исследователи нашли способ, но не приступили пока к реализации.
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