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Подрыв автомобиля ВСУ на Донбассе признали терактом

Прокуратура раскрыла подробности инцидента

28 апреля 2021, 13:25
Автор:

Данило Матюха

Прокуратура Луганской области возбудила уголовное производство по подрыву военной машины ВСУ 27 апреля 2021. Правоохранители квалифицируют произошедшее как террористический акт, который привел к гибели человека. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Подрыв автомобиля ВСУ на Донбассе признали терактом

ВСУ - фото: Народная правда

Пока, по данным следствия, известно лишь то, что украинские военные случайно наехали на неустановленное взрывное устройство.

"27 апреля 2021 около 12:30 в районе населенных пунктов Орехово и Новотошковское Северодонецкого района Луганской области автомобиль Вооруженных Сил Украины" ГАЗ-66 "совершил наезд на неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва один из украинских военнослужащих погиб, еще трое получили телесные повреждения разной степени тяжести", — говорится в заявлении.

Сейчас работники прокуратуры в срочном порядке проводят розыск лиц, которые могут быть причастны к преступлению и детально устанавливают все обстоятельства трагического происшествия. 

Напомним, что подрыв автомобиля случился в зоне ответственности ОТГ "Север"По состоянию на 27 апреля, врачи оценивали самочувствие раненых бойцов, как удовлетворительное.

Стоит отметить, что 22 апреля в результате осколочного ранения в зоне ответственности ОТГ "Север" также умер украинский военный. В тот раз, скорее всего, оккупанты использовали минометы или гранаты.

Ранее "Комментарии" сообщали, как специалисты оценивают недавние договоренности Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса. По мнению военного эксперта Влада Волошина, о прорыве можно будет говорить только после того, как РФ начнет убирать свои войска с приграничных территорий, а также не просто сократит, но и прекратит обстрелы. Больше деталей ищите в нашем материале.

Также на портале вы можете ознакомиться с прогнозом украинского МИД насчет вероятного полноценного нападения России на Украину.


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=294051
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