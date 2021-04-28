Подрыв автомобиля ВСУ на Донбассе признали терактом

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Данило Матюха
Прокуратура Луганской области возбудила уголовное производство по подрыву военной машины ВСУ 27 апреля 2021. Правоохранители квалифицируют произошедшее как террористический акт, который привел к гибели человека. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
ВСУ - фото: Народная правда
Пока, по данным следствия, известно лишь то, что украинские военные случайно наехали на неустановленное взрывное устройство.
Сейчас работники прокуратуры в срочном порядке проводят розыск лиц, которые могут быть причастны к преступлению и детально устанавливают все обстоятельства трагического происшествия.
Напомним, что подрыв автомобиля случился в зоне ответственности ОТГ "Север". По состоянию на 27 апреля, врачи оценивали самочувствие раненых бойцов, как удовлетворительное.
Стоит отметить, что 22 апреля в результате осколочного ранения в зоне ответственности ОТГ "Север" также умер украинский военный. В тот раз, скорее всего, оккупанты использовали минометы или гранаты.
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