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На Донбассе подорвался военный автомобиль ВСУ: есть жертвы

Военные сообщают об одном погибшем и трех раненых бойцах

27 апреля 2021, 16:35
Автор:

Данило Матюха

По информации пресс-службы штаба Операции объединенных сил, 27 апреля на Донбассе взорвался автомобиль Вооруженных Сил Украины. Взрыв унес жизнь одного военнослужащего, еще трое получили ранения.

На Донбассе подорвался военный автомобиль ВСУ: есть жертвы

27 апреля в зоне ООС взорвалась машина - фото из открытых источников

Трагедия произошла в зоне ответственности ОТГ "Север". Военные отметили, что украинские солдаты подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

"В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще три военнослужащие получили боевые травмы", — сообщили в штабе ООС.

Сейчас травмированных бойцов доставили в больницу. Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное.

Обстоятельства инцидента уже выясняет руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Стоит отметить, что 22 апреля в результате осколочного ранения в зоне ответственности ОТГ "Север" также умер украинский военный. В тот раз, скорее всего, оккупанты использовали минометы или гранаты.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как специалисты оценивают недавние договоренности Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса. По мнению военного эксперта Влада Волошина, о прорыве можно будет говорить только после того, как РФ начнет убирать свои войска с приграничных территорий, а также не просто сократит, но и прекратит обстрелы. Больше деталей ищите в нашем материале.

Также на портале вы можете ознакомиться с прогнозом украинского МИД насчет вероятного полноценного нападения России на Украину.





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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1106770579815557
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