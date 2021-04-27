На Донбассе подорвался военный автомобиль ВСУ: есть жертвы

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Данило Матюха
По информации пресс-службы штаба Операции объединенных сил, 27 апреля на Донбассе взорвался автомобиль Вооруженных Сил Украины. Взрыв унес жизнь одного военнослужащего, еще трое получили ранения.
27 апреля в зоне ООС взорвалась машина - фото из открытых источников
Трагедия произошла в зоне ответственности ОТГ "Север". Военные отметили, что украинские солдаты подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
Сейчас травмированных бойцов доставили в больницу. Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное.
Обстоятельства инцидента уже выясняет руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.
Стоит отметить, что 22 апреля в результате осколочного ранения в зоне ответственности ОТГ "Север" также умер украинский военный. В тот раз, скорее всего, оккупанты использовали минометы или гранаты.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как специалисты оценивают недавние договоренности Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса. По мнению военного эксперта Влада Волошина, о прорыве можно будет говорить только после того, как РФ начнет убирать свои войска с приграничных территорий, а также не просто сократит, но и прекратит обстрелы. Больше деталей ищите в нашем материале.
Также на портале вы можете ознакомиться с прогнозом украинского МИД насчет вероятного полноценного нападения России на Украину.
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