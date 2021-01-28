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Подорожает ли проезд в киевском метро до 20 гривен: официальный ответ

В КГГА дали четкий ответ

сегодня, 09:54
Автор:

Гриниченко Дима

Местные власти Киева официально прокомментировали информацию о возможном подорожании проезда в столичном метрополитене до 20 гривен за поездку, о котором заявил глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко. Об этом сообщает издание "Сегодня".

Подорожает ли проезд в киевском метро до 20 гривен: официальный ответ

27 января Павленко заявил, что из-за убытков, которые метрополитен понес из-за локдауна, власти планируют повысить стоимость проезда в метро до 16-20 гривен. Причиной этому он назвал сокращение пассажиропотока в подземке.

Глава Ассоциации перевозчиков утверждал, что вопрос о резком подорожании проезда в метро власти начнут рассматривать уже в феврале 2021 года.

На сегодняшний день все вопросы, которые касаются ценовой политики города рассматриваются в КГГА непосредственно. Там заявили, что информация о подорожании является слухами, а вопрос о повышении стоимости проезда сейчас даже не рассматривают.

В городской власти объяснили, что для повышения стоимости проезда необходимо тщательно изучить аналитику от транспортников с расчётами, точными данными и обоснованиями подорожания. 

После уже нужно проводить общественные слушания. Сам процесс занимает, как минимум, два месяца.

Также в КГГА заявили, что вопрос о подорожании проезда постоянно педалируют частные перевозчики, которые оказались на грани банкротства из-за последствий карантина.

В КП "Киевский метрополитен" заявили, что даже не знают Алексея Павленко, который заявил о повышении тарифа на проезд до 20 гривен.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в киевском метро появятся вагоны, через которые можно будет проходить.

Также читайте, что теряли в метрополитене в 2020 году.


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Источник: https://kiev.segodnya.ua/kiev/ktransport/proezd-v-metro-kieva-podorozhaet-do-20-griven-my-proverili-sluhi-1503404.html
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