Подорожает ли проезд в киевском метро до 20 гривен: официальный ответ

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Гриниченко Дима
Местные власти Киева официально прокомментировали информацию о возможном подорожании проезда в столичном метрополитене до 20 гривен за поездку, о котором заявил глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко. Об этом сообщает издание "Сегодня".
27 января Павленко заявил, что из-за убытков, которые метрополитен понес из-за локдауна, власти планируют повысить стоимость проезда в метро до 16-20 гривен. Причиной этому он назвал сокращение пассажиропотока в подземке.
Глава Ассоциации перевозчиков утверждал, что вопрос о резком подорожании проезда в метро власти начнут рассматривать уже в феврале 2021 года.
На сегодняшний день все вопросы, которые касаются ценовой политики города рассматриваются в КГГА непосредственно. Там заявили, что информация о подорожании является слухами, а вопрос о повышении стоимости проезда сейчас даже не рассматривают.
В городской власти объяснили, что для повышения стоимости проезда необходимо тщательно изучить аналитику от транспортников с расчётами, точными данными и обоснованиями подорожания.
После уже нужно проводить общественные слушания. Сам процесс занимает, как минимум, два месяца.
Также в КГГА заявили, что вопрос о подорожании проезда постоянно педалируют частные перевозчики, которые оказались на грани банкротства из-за последствий карантина.
В КП "Киевский метрополитен" заявили, что даже не знают Алексея Павленко, который заявил о повышении тарифа на проезд до 20 гривен.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в киевском метро появятся вагоны, через которые можно будет проходить.
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