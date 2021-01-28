Подорожает ли проезд в киевском метро до 20 гривен: официальный ответ

Местные власти Киева официально прокомментировали информацию о возможном подорожании проезда в столичном метрополитене до 20 гривен за поездку, о котором заявил глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко. Об этом сообщает издание "Сегодня".

27 января Павленко заявил, что из-за убытков, которые метрополитен понес из-за локдауна, власти планируют повысить стоимость проезда в метро до 16-20 гривен. Причиной этому он назвал сокращение пассажиропотока в подземке.

Глава Ассоциации перевозчиков утверждал, что вопрос о резком подорожании проезда в метро власти начнут рассматривать уже в феврале 2021 года.

На сегодняшний день все вопросы, которые касаются ценовой политики города рассматриваются в КГГА непосредственно. Там заявили, что информация о подорожании является слухами, а вопрос о повышении стоимости проезда сейчас даже не рассматривают.

В городской власти объяснили, что для повышения стоимости проезда необходимо тщательно изучить аналитику от транспортников с расчётами, точными данными и обоснованиями подорожания.

После уже нужно проводить общественные слушания. Сам процесс занимает, как минимум, два месяца.

Также в КГГА заявили, что вопрос о подорожании проезда постоянно педалируют частные перевозчики, которые оказались на грани банкротства из-за последствий карантина.

В КП "Киевский метрополитен" заявили, что даже не знают Алексея Павленко, который заявил о повышении тарифа на проезд до 20 гривен.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в киевском метро появятся вагоны, через которые можно будет проходить.

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