В киевском метро появятся вагоны, между которыми можно будет проходить

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Любовь Блажко
Стало известно, что Европейским банком реконструкции и развития будут закуплены новые вагоны для столичного метро, часть из которых будет с проходом между вагонами. Информация об этом размещена на странице главы коммунального предприятия Виктора Брагинского в Facebook. Он сообщил, что в аукционе будет два лота. Первый предусматривает закупку пяти поездов с обособленными вагонами (это 25 вагонов). А второй – пять поездов с возможностью проходить между вагонами (также 25 вагонов). Отмечается, что второго типа вагонов ранее никогда не было в киевском метрополитене.
Метро Киева. Фото: unsplash
Провести тендер планируют 11 марта следующего года.
Стоит добавить, что в октябре Киевсовет одобрил привлечение кредита ЕБРР на закупку новых пятидесяти вагонов метро. Новый состав хотят поставить на зеленую линию уже после того, как откроются станции "Проспект Правды" и "Мостицкая".
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Киеве планируют построить 100 станций метро за 20 лет. Стало известно, что в столице Украины хотят построить больше сотни новых станций метрополитена, для которых понадобится добавить две новых линии. Институт генерального плана города на своей странице в социальных сетях разместил пост, в котором указаны главные направления развития транспорта Киева на следующие 20 лет.
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