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В киевском метро появятся вагоны, между которыми можно будет проходить

Проведение тендера предусмотрено 11 марта 2021 года

сегодня, 14:15
Автор:

Любовь Блажко

Стало известно, что Европейским банком реконструкции и развития будут закуплены новые вагоны для столичного метро, часть из которых будет с проходом между вагонами. Информация об этом размещена на странице главы коммунального предприятия Виктора Брагинского в Facebook. Он сообщил, что в аукционе будет два лота. Первый предусматривает закупку пяти поездов с обособленными вагонами (это 25 вагонов). А второй – пять поездов с возможностью проходить между вагонами (также 25 вагонов). Отмечается, что второго типа вагонов ранее никогда не было в киевском метрополитене. 

В киевском метро появятся вагоны, между которыми можно будет проходить

Метро Киева. Фото: unsplash

Провести тендер планируют 11 марта следующего года. 

Стоит добавить, что в октябре Киевсовет одобрил привлечение кредита ЕБРР на закупку новых пятидесяти вагонов метро. Новый состав хотят поставить на зеленую линию уже после того, как откроются станции "Проспект Правды" и "Мостицкая". 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Киеве планируют построить 100 станций метро за 20 лет. Стало известно, что в столице Украины хотят построить больше сотни новых станций метрополитена, для которых понадобится добавить две новых линии. Институт генерального плана города на своей странице в социальных сетях разместил пост, в котором указаны главные направления развития транспорта Киева на следующие 20 лет. 

Начать строительство планируют с Подольско-Выгуровской линии, которая будет состоять из 21 одной станции. 
Также "Комментарии" сообщали, что теряли в метрополитене в 2020 году. Пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталка Макогон рассказала о том, что за 2020 году в бюро находок подземки попало более 180 различных предметов, гаджетов, аксессуаров и даже бытовая техника. 


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Источник: https://www.facebook.com/BrahinskyyViktor/
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