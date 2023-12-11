Поддерживают ли украинцы ликвидацию предателей Украины на территории других стран

6 декабря в России обнаружили мертвым бывшего депутата Украины Илью Киву, которого украинский суд недавно признал виновным в государственной измене. Впоследствии украинская разведка подтвердила информацию о спецоперации по ликвидации Ильи Кивы на территории России. Однако, как украинцы относятся к убийству предателей.

Бывшие народные депутаты, бежавшие в Россию. Фото из открытых источников

Компания Active Group провела социологическое исследование, в котором спросила респондентов об их отношении к деятельности украинских спецслужб на территории других государств по ликвидации предателей Украины.

85% украинцев поддерживают ликвидацию предателей в других странах. Из них 70% указывают, что это может быть на территории любого государства, в то время как остальные 15% считают необходимым убивать предателей в России и на территории ее сателлитов. Против убийства высказались 4,6% опрошенных украинцев, а еще 10,4% затруднились ответить на вопрос.





Напомним, что Илья Кива был ликвидирован предположительно СБУ из стрелкового оружия 6 декабря 2023 года вблизи гостиницы в Московской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после ликвидации Кивы украинская разведка дала совет всем предателям Украины. Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов объяснил, что в случае добровольного возвращения в Украину предателей и коллаборантов будет ждать честный суд. Кроме того, по словам представителя ГУР, на территории России находиться опасно о чем и свидетельствует смерть Ильи Кивы.

Также "Комментарии" писали, что в украинской разведке отреагировали на "список предателей Украины" и рассказали, кто в него может попасть, а соответственно и быть ликвидирован.