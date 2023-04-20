Почти полный запрет экспорта: СМИ узнали о радикальных санкциях, которые ждут Россию

Часть союзников Украины, в том числе США, рассматривает введение практически полного запрета экспорта товаров в Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что, по словам неназванных источников, чиновники стран "Большой семерки" обсуждают такие ограничения перед майским саммитом в Японии. При этом планируется присоединить к запрету на экспорт и страны Евросоюза. Подобная идея находится на стадии обсуждений, ее могут пересмотреть.

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Собеседники издания уточнили, что ограничения предусматривают запрет на экспорт всех товаров, только если они не внесены в список исключений. При этом сейчас продажа товаров России разрешена, если этого не запрещают санкции.

Если такой шаг будет одобрен, то лидеры стран G7 должны будут согласовать список исключений. Вероятно, там будут лекарства и сельскохозяйственная продукция, добавляют журналисты.

В "Bloomberg" подчеркивают, что сейчас есть серьезные препятствия для введения таких ограничений. В частности, это связано с тем, что новые критерии должны будут одобрить все страны ЕС, а это вызовет напряженные дебаты.

По данным женевской организации Trade Data Monitor, в Россию продолжают поступать товары из Европы, США, Канады и Японии на сумму 66 миллиардов долларов. А члены "Большой семерки" считают поставки слишком выгодными для Кремля в условиях войны. Тем более, что РФ продолжает находить пути обхода санкций, пишет издание.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Всемирный банк и МВФ в Вашингтоне будет в течение этой недели устранять "слабые места" санкций против россии, чтобы предотвратить способы их обхода. Тем временем ЕС работает над очередным (11-м) пакетом санкций против страны-агрессора. Не исключено, что они могут коснуться нефти, газа и атомной отрасли. С "атомными" санкциями, впрочем, есть серьезные пробуксовки, прежде всего, со стороны Венгрии, Франции и Болгарии. Какие ожидания от новых санкционных решений со стороны Запада? Куда и как надо бить, чтобы быстрее положить российскую экономику и, соответственно, военную машину? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



