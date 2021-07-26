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Главная Новости Общество события Почти 200 баллов: как пожизненно заключенный мужчина сдал ВНО
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Почти 200 баллов: как пожизненно заключенный мужчина сдал ВНО

Теперь мужчина сможет выбрать вуз для обучения

сегодня, 10:06
Автор:

Елизавета Черных

В Кривом Роге мужчина, который приговорен к пожизненному заключению, успешно сдал внешнее независимое оценивание 2021. Благодаря результатам на экзамене, он может претендовать на получение образования в желаемом университете, пишет ТСН, ссылаясь на "Днепр областной". 

Почти 200 баллов: как пожизненно заключенный мужчина сдал ВНО

Как пожизненно заключенный мужчина сдал ВНО - фото из открытых источников

"В "Криворожском учреждении исполнения наказаний № 3" в этом году один из осужденных зарегистрировался на сдачу ВНО по трем предметам", — говорится в сообщение. 

Почти 200 баллов: как пожизненно заключенный мужчина сдал ВНО - фото 2

Отмечается, что осужденный набрал 149 баллов на ВНО по украинскому языку и литературе, 138 баллов по математике и 196 баллов по истории Украины. Теперь мужчина сможет выбрать вуз для обучения. 

Почти 200 баллов: как пожизненно заключенный мужчина сдал ВНО - фото 3

Также известно, что осужденный мужчина в этом году закончил Криворожский ООШ №42. Он выразил благодарность преподавателям за достойное образование и возможность выбрать профессию.  

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Украине подошла к концу основная сессия внешнего независимого тестирования. Известно, что из всех сдававших экзамены, максимальное количество баллов по разным предметам получили более 570 учеников. Наибольше количество максимальных отметок набрали школьники, которые сдавали английский язык, а вот меньше всего — по украинскому языку и литературе. 

Также согласно данным больше всего школьников не преодолели порог по истории Украины — 18 процентов, по украинскому языку — 7,45 процента, по украинскому языку и литературе — 7,96 процента, по биологии — 2,34 процента, и по географии  — 5, 38 процента.

В материале нашего издания также можно прочитать, как будет происходить обучение в школах с 1 сентября. Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, как может происходить обучение в школах с 1 сентября 2021. По словам министра, ученики будут ходить в школу и забудут о дистанционном обучении.



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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/nabral-pochti-200-ballov-v-krivom-roge-pokazali-kak-pozhiznenno-zaklyuchennyy-muzhchina-sdal-vno-1832518.html
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