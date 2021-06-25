ВНО-2021: какой предмет сдали хуже

В Украинском центре качества образования назвали пороговые баллы нынешних тестов с 5 школьных дисциплин. Для абитуриентов, которые получали среднее образование языком, что не входит к группе славянских языков - минимальное количество баллов снизили. Об этом сообщают в пресс-службе центра.

ВНО в Украине (фото из открытых источников)

После очередного заседания членов экспертной комиссии, специалисты установили пороговые баллы по таким школьным дисциплинам: украинский язык — семнадцать баллов, украинский язык и литература — двадцать семь баллов, украинская история — двадцать семь баллов, биология — двадцать два балла и география — двадцать четыре балла.

Ученикам, которые получили школьный аттестат о среднем образовании на языке, что не входит в группу славянских языков — установили другой порог. В частности, по украинскому языку — 10 баллов, а по украинскому языку и литературе — 19 баллов.

Кроме этого, на сайте учреждения опубликовали информацию о пороге "сдал / не сдал" в 2021 году. Следовательно, согласно данным больше всего школьников не преодолели этот порог по истории Украины — 18 процентов. По украинскому языку — 7,45 процента, по украинскому языку и литературе — 7,96 процента, по биологии — 2,34 процента, и по географии — 5, 38 процента.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал о том, что в МОН рассказали как школьники будут учиться с 1 сентября. Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, как может происходить обучение в школах с 1 сентября 2021. По словам министра, ученики будут ходить в школу и забудут о дистанционном обучении.

Министр считает, что вероятность перехода на дистанционное обучение с 1 сентября 2021 зависит от дисциплины украинцев. По его словам, нужно просто научиться жить в условиях пандемии.













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