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Сколько учеников получили максимальный бал на ВНО-2021

Стало известно количество учеников, которые набрали 200 баллов на ВНО-2021

сегодня, 16:55
Автор:

Денис Подставной

Стало известно количество учеников, которые сдали ВНО на максимальный бал. Об этом сообщила заместитель Министра образования и науки Украины Любомира Манздий на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. 

Сколько учеников получили максимальный бал на ВНО-2021

Результаты ВНО. Фото из открытых источников

В Украине завершилась основная сессия внешнего независимого тестирования. Как стало известно, из всех учеников максимальные баллы по различным предметам получили около 574 человек. Больше всего максимальных оценок заслужили ученики, которые сдавали экзамен по английскому языку, а вот меньше всего, как ни странно — по украинскому языку и литературе. Результаты оказались таковыми:

• Украинский язык и литература — 5;

• Украинский язык — 28;

• История Украины — 23; 

• Английский-210;

• Испанский — 2;

• Физика — 28;

• Математика — 137; 

• География — 10 ;

• Биология — 114;

• Химия — 17.

Известно, что всего на ВНО зарегистрировалось более 300 тысяч учеников. Большинство абитуриентов сдавали экзамены по математике (примерно 254 тысячи) и украинскому языку и литературе (222,5 тысячи), а меньше всего по украинскому языку (68,7 тысячи) и химии (9,9 тысячи).

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какой предмет украинские школьники сдали хуже всего на ВНО-2021. Его "завалили" почти 20 процентов из всех абитуриентов. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" информировало о том, как украинские школьники будут учиться в новом учебном году. Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал от чего зависит вероятность перехода школьников на дистанционное обучение. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.facebook.com/lmandziy/posts/4149175908502613
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