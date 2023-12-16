Почему Зеленский решил обратить внимание на регионы: что беспокоит внутри Украины

В пятницу, 15 декабря, во Львове состоялся Конгресс местных и региональных властей. Принимавший в нем участие президент Украины Владимир Зеленский призвал не забывать, что в стране – война. И признал, что ранее уделял недостаточно внимания ситуации в регионах, что намерен теперь исправить. В этот же день на Закарпатье депутат Керецковского сельского совета (Мукачевский район) от партии "Слуга народа" Сергей Батрин подорвал гранаты прямо на заседании сессии. Как раз таки из-за разборок с местной властью, по его мнению, много себе позволяющей на фоне войны. О чем говорят заявления Зеленского и ЧП на Закарпатье? Какие выводы следует сделать, какие меры – срочно принимать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

О войне не помешает напомнить центральным органам власти и госпредприятиям

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк поделился таким комментарием:

"Было бы хорошо, чтобы президент напомнил о войне не только местным чиновникам, но и центральным органам власти и госпредприятиям".

По словам нардепа, судя по расходованию средств на Энергоатоме или "Лесах Украины", которые только за год закупили авто на более 200 млн грн, там о войне давно забыли.

"Тем более, за это отвечает известный заместитель Офиса президента господин Шурма, – акцентирует Ярослав Железняк. – Так что не нужно далеко тянуться, чтобы напомнить своему заместителю, что во время войны воровать – это уже мародерство".

Вряд ли после "регионального рейда" Зеленского что-то изменится

Лучше поздно, чем никогда, считает основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович.

"Зеленский, наконец, заметил массовые протесты украинцев в более чем 100 городах Украины и решил лично проехаться по стране. Думаю, Офис президента столкнулся с тем, что Запад больше не готов финансировать украинскую коррупцию, что рассчитывать нужно на самих себя. Огромнейшие ресурсы, которые были выкинуты на благоустройство и озеленение за 2022 и 2023 годы могут шокировать любого наблюдателя. Более триллиона грн за два года бюрократы потратили на рост своего благосостояния, на покупку машин, гаджетов, и даже икон за государственный счет. Возмущенные граждане теряют терпение – и в ситуации, когда выборов вроде как не будет, а надежды на смену госаппарата нет, остается одно – гранаты. Никаких других инструментов влияния на власть у граждан, похоже, нет", – констатирует Павел Себастьянович.

По его словам, силовики, налоговики, налоговый комитет ВР задавили производственный бизнес, а НБУ и Минфин обескровили экономику, сконцентрировав ресурсы в депозитных сертификатах и ОВГЗ.

"Всё это ведет к еще большей потере обороноспособности, еще большим потерям на фронте, а в итоге – к социальному взрыву, – предупреждает эксперт. – Ну, а учитывая, что Зеленский практически не выполняет своих обещаний, его "региональный рейд", скорее всего, будет носить имитационный характер. И ничего не изменится. Бюджет-2024 – это очередной бюджет проедания. Не осуществляется то, что необходимо во время войны – радикальное сокращение госаппарата, радикальная либерализация бизнес-среды, запуск массового производства вооружений".

Не секрет, что в регионах, да и в столице, не утихают протесты

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассуждает так:

оторые у нас официально обещали не проводить во время военного положения". "На мой взгляд, заявления Зеленского о том, что он намерен уделять больше внимание регионам (с признанием, что ранее не уделял должного внимания работе местных властей) связаны с подготовкой к выборам президента , к

По мнению эксперта, такие заявления также демонстрируют отсутствие некой централизованной политики по отношению к развитию регионов.

"Акцентирование на том, что нужно сосредоточить все усилия на поддержке фронта, на оборонных мероприятиях, также свидетельствует, на мой взгляд, о непонимании центральной властью ситуации в регионах. Которым также нужны средства для социальных программ, для развития, для поддержания. Это не столько о желании навести порядок, сколько сигнал о подготовке к выборам", – считает Ростислав Кравец.

При этом, отмечает он, не секрет, что в регионах, да и в столице, не утихают протесты, связанные с неправильным, по мнению местных жителей, распределением средств. А именно – направлением денег на строительство стадионов, ремонт дорог, а не на закупку тех же дронов и прочего необходимого для военнослужащих.

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