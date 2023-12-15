Депутат подорвал три гранаты прямо во время сессии, минимум 6 человек в тяжелом состоянии: ФОТО

Как передает портал "Комментарии", на Закарпатье депутат Керецковского сельского совета (Мукачевский район) подорвал гранату прямо на заседании сессии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. По предварительной информации, гранаты бросил депутат Керецковского сельского совета от партии "Слуга народа" Сергей Батрин.

Депутат взорвал гранаты на сессии сельсовета

Правоохранители заявляют, что ранения получили 26 человек, шестеро из них в тяжелом состоянии. Медики пытаются реанимировать подрывника.

На месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.

По информации закарпатского журналиста Виталия Глаголы, подрывник – депутат Керецковского сельского совета от партии "Слуга народа", проживающий в селе Кушница.

"Пока известно, что взрывник-депутат жив", — сообщил он.

Журналист добавил, что на сессии сельсовета рассматривался вопрос о принятии бюджета на 2024 год.

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