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Депутат подорвал три гранаты прямо во время сессии, минимум 6 человек в тяжелом состоянии: ФОТО

Инцидент произошел сегодня во время сессии сельсовета

сегодня, 13:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", на Закарпатье депутат Керецковского сельского совета (Мукачевский район) подорвал гранату прямо на заседании сессии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. По предварительной информации, гранаты бросил депутат Керецковского сельского совета от партии "Слуга народа" Сергей Батрин.

Депутат подорвал три гранаты прямо во время сессии, минимум 6 человек в тяжелом состоянии: ФОТО

Депутат взорвал гранаты на сессии сельсовета

Правоохранители заявляют, что ранения получили 26 человек, шестеро из них в тяжелом состоянии. Медики пытаются реанимировать подрывника.


На месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.

По информации закарпатского журналиста Виталия Глаголы, подрывник – депутат Керецковского сельского совета от партии "Слуга народа", проживающий в селе Кушница. 

"Пока известно, что взрывник-депутат жив", — сообщил он.

Журналист добавил, что на сессии сельсовета рассматривался вопрос о принятии бюджета на 2024 год.

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Источник: https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/pfbid0r5ixGWL5ZSLeGYmyCAd3PVivBw3yQAt8t2GhcqMZnkZx9YtjLsUGUjWuX8VkwhRPl
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