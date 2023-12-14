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Повреждено много домов, есть пострадавшие: фото последствий атаки дронов на Одессу

В Одесской области много пострадавших и ужасные разрушения

сегодня, 09:18
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во время ночной атаки дронами на Одесскую область в Одессе от падения обломков повреждено общежитие – там пострадали 11 человек, также повреждены 11 зданий и сгорели два авто, а в Измаильском районе разрушены складские помещения возле порта. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он также опубликовал фото последствий вражеской атаки.

Повреждено много домов, есть пострадавшие: фото последствий атаки дронов на Одессу

Обстрел Одессы. Фото: Олег Кипер в Телеграмм

"Сегодня ночью российские войска в течение более шести часов терроризировали Одесскую область ударными беспилотниками. Российские черти второй вечер подряд начали с атаки Одессы. Силы противовоздушной обороны точно отрабатывали каждую вражескую цель. В результате падения обломков сбитых дронов-камикадзе повреждено общежитие. Пострадало 11 человек, из них 3 ребенка. Детей и двух взрослых госпитализировали. У двух 8-летних мальчиков и 12-летней девочки контузии и закрытые черепно-мозговые травмы, у взрослых сотрясения мозга и ранения", – написал глава Одесской области.


Кроме того, из-за российского террора в Одессе этой ночью повреждения получили 11 зданий. Выгорели дотла две машины. Пожар был ликвидирован.

На месте установлен мобильный пункт обогрева, с пострадавшими и жителями работают психологи, организован подвоз еды и теплых вещей.

По словам Кипера, после обстрела Одессы россияне взялись атаковать Измаильский район. Туда террористы направили более 20 ударных дронов. Там их целью была припортовая инфраструктура. К счастью, люди не пострадали. Разрушениям подверглись складские помещения

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Повреждено много домов, есть пострадавшие: фото последствий атаки дронов на Одессу - фото 2

Повреждено много домов, есть пострадавшие: фото последствий атаки дронов на Одессу - фото 3

Повреждено много домов, есть пострадавшие: фото последствий атаки дронов на Одессу - фото 4




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Источник: https://t.me/odeskaODA/3511
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