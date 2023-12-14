Повреждено много домов, есть пострадавшие: фото последствий атаки дронов на Одессу

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Кравцев Сергей
Во время ночной атаки дронами на Одесскую область в Одессе от падения обломков повреждено общежитие – там пострадали 11 человек, также повреждены 11 зданий и сгорели два авто, а в Измаильском районе разрушены складские помещения возле порта. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он также опубликовал фото последствий вражеской атаки.
Обстрел Одессы. Фото: Олег Кипер в Телеграмм
Кроме того, из-за российского террора в Одессе этой ночью повреждения получили 11 зданий. Выгорели дотла две машины. Пожар был ликвидирован.
На месте установлен мобильный пункт обогрева, с пострадавшими и жителями работают психологи, организован подвоз еды и теплых вещей.
По словам Кипера, после обстрела Одессы россияне взялись атаковать Измаильский район. Туда террористы направили более 20 ударных дронов. Там их целью была припортовая инфраструктура. К счастью, люди не пострадали. Разрушениям подверглись складские помещения
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