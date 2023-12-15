Чего РФ добивается ударами "Кинжалов": с какой целью продолжает атаковать Киев

Украинцы снова ощутили на себе, что такое массированные атаки россиян с применением ракет. В частности, цель № 1 для оккупантов остается Киев. Российские войска продолжают искать лазейки в украинской ПВО, пытаясь попасть в цель. О чем говорят возобновившиеся ракетные удары противника? Зачем РФ продолжает атаковать Киев, хоть и понимает, что украинская столица мощно укреплена? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Не стоит игнорировать тревоги

Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире "Эспрессо" высказал мнение, что украинцам не стоит игнорировать тревоги, сигнализирующие о взлетах российских самолетов, и подготовиться к возможным последствиям. Так называемые российские военные теоретики заявляли, что для них МиГ-31К с "Кинжалами" должны быть инструментами стратегической неопределенности.

"Собственно, они даже эту концепцию стратегической неопределенности воплотили, когда, казалось бы, сначала там даже две были ложные тревоги, а потом два подряд пуска ракет. Скажем так, надо полностью дождаться всех данных от Воздушных сил, потому что возможно масштаб ущерба больше", — прокомментировал эксперт взрывы в Хмельницкой области.

Военный эксперт подчеркнул, что враг раньше не практиковал столь массовые взлеты МиГов и пуски "Кинжалов".

"Возможно во второй или третий раз россияне целили "Кинжалами" и по объектам на западе нашей страны. Потому что были заявления от Воздушных сил, что там Луцк — Ровно, что там летит высокоскоростная воздушная цель. К сожалению, нам придется иметь дело с тем, что россияне будут постоянно проводить такие массированные атаки", – подытожил Киричевский.

Киев – это огромный военный хаб и россияне это знают

Военный эксперт Олег Жданов в интервью "ТСН" высказал мнение, что российская армия продолжает атаковать Киев, несмотря на то, что он надежно защищен. Дело в том, что во время группового ракетного удара остается вероятность того, что система ПВО пропустит хотя бы одну цель.

"Если мы посмотрим на сообщение Генштаба РФ после прошлого удара, "глашатай" Коношенков доложил, что ракетным ударом был уничтожен командный пункт и пять пусковых установок Patriot. То есть, они считают, что под Киевом большей части комплекса, а главное командного пункта, нет. Что он сегодня не способен вести разведку и перехватывать ракеты. Потому они повторили удар. Я думаю, что они и дальше будут повторять", — отметил Олег Жданов.

По его словам, российская разведка может "не дорабатывать". То есть, в РФ не знают, что не попали в Patriot, и пока они не убедятся в этом – будут бить.

“Или все же они бьют на "русский авось”. И эта версия, на мой взгляд, более вероятна. Есть ракеты – будем бить, нет ракет – не бьем. И обратите внимание, что они крылатые ракеты по Киеву не желают применять. Понимают, что они не доходят. "Шахеды", как отвлекающий маневр, их не жалко. А с баллистикой они начали нас тренировать”, — говорит Олег Жданов.

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