Чего РФ добивается ударами "Кинжалов": с какой целью продолжает атаковать Киев

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Кравцев Сергей
Украинцы снова ощутили на себе, что такое массированные атаки россиян с применением ракет. В частности, цель № 1 для оккупантов остается Киев. Российские войска продолжают искать лазейки в украинской ПВО, пытаясь попасть в цель. О чем говорят возобновившиеся ракетные удары противника? Зачем РФ продолжает атаковать Киев, хоть и понимает, что украинская столица мощно укреплена? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире "Эспрессо" высказал мнение, что украинцам не стоит игнорировать тревоги, сигнализирующие о взлетах российских самолетов, и подготовиться к возможным последствиям. Так называемые российские военные теоретики заявляли, что для них МиГ-31К с "Кинжалами" должны быть инструментами стратегической неопределенности.
Военный эксперт подчеркнул, что враг раньше не практиковал столь массовые взлеты МиГов и пуски "Кинжалов".
"Возможно во второй или третий раз россияне целили "Кинжалами" и по объектам на западе нашей страны. Потому что были заявления от Воздушных сил, что там Луцк — Ровно, что там летит высокоскоростная воздушная цель. К сожалению, нам придется иметь дело с тем, что россияне будут постоянно проводить такие массированные атаки", – подытожил Киричевский.
Военный эксперт Олег Жданов в интервью "ТСН" высказал мнение, что российская армия продолжает атаковать Киев, несмотря на то, что он надежно защищен. Дело в том, что во время группового ракетного удара остается вероятность того, что система ПВО пропустит хотя бы одну цель.
По его словам, российская разведка может "не дорабатывать". То есть, в РФ не знают, что не попали в Patriot, и пока они не убедятся в этом – будут бить.
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