Почему Венгрия покупает российские энергоносители – какие выводы нужно сделать Украине

Глава венгерского МИД Петер Сийярто договорился во время визита в Москву о продолжении поставок в свою страну российских газа и нефти. Этот шаг вызвал острую критику со стороны экономического советника президента Украины Олега Устенко. Венгерские власти, в принципе, часто попадают под критику в Украине, а также в Евросоюзе за свои "особые" взгляды на многие аспекты, в том числе – российско-украинской войны и санкций. Впрочем, не всё так просто, как может показаться на первый взгляд, считают опрошенные изданием "Комментарии" эксперты.

Российский газ. Фото: из открытых источников

Для того, чтобы получать прибыль от ведения войны в Украине, России необходимо реализовывать 400 млн тонн нефти и нефтепродуктов

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов поясняет:

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"Когда Путин напал на Украину, он, в том числе, рассчитывал на то, что в результате военного конфликта в Европе повысятся цены на энергоносители. А именно они составляют львиную долю российского экспорта. В результате прогнозируемого повышения цен, Путин рассчитывал, что российская экономика укрепится. Однако были введены санкции. Из-за который, начиная с декабря прошлого года, экономика страны-агрессора стабильно теряет от 6 до 15 млрд долларов в месяц. В то же время, санкции – очень сложный инструмент. Приходится учитывать интересы всех стран".

По словам эксперта, для того, чтобы получать прибыль от ведения войны в Украине, России необходимо реализовывать 400 млн тонн нефти и нефтепродуктов, 200 млн тонн природного газа, 220 млн тонн угля, 25 млн тонн руды и 32 млрд кубометров сжиженного газа.

"Какой объем из этой огромной суммы может выбрать Венгрия? Главная проблема РФ на сегодняшний день в том, что ни на одну из вышеперечисленных цифр ее экспорт не выходит. Даже Китай и Индия не могут потребить такой объем энергоносителей и полезных ископаемых, – подчеркивает Виктор Савинов. – Учитывая всё, вышесказанное, в ЕС было принято решение, что страны, имеющие сложную логистику в получении энергоресурсов (Австрия, Чехия, Словакия и Венгрия, находящиеся в Центральной Европе), могут заключать с РФ договора на поставку энергоносителей (по ограниченным ценам). Поскольку их доля в объеме российского экспорта – минимальна. Кстати, получает российские энергоносители и Болгария, находящаяся на юго-востоке Европы. Но тут речь об определенном количестве сырой нефти из РФ для загрузки болгарских нефтеперерабатывающих предприятий. Продукция которых поступает в Украину – и идет, в том числе, на нужды нашей армии".

Европейская интеграция Украины, в любом случае, поставит перед нами вызов в виде того, что мы обязаны будем гарантировать права национальных меньшинств на своей территории

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда называет позицию венгерского премьера Виктора Орбана и правящей партии "Фидес" достаточно прогнозируемой. Она, поясняет эксперт, состоит в том, что Орбан опирается на поддержку венгерских избирателей. А они явно разделяют его взгляды на ситуацию в российско-украинской войне.

"Орбан – умелый политик и достаточно играет на грани фола. Украине это не нравится. Но выстроить контригру против него, я думаю, Украине не по силам. Однако нам следует смотреть на контакты с Венгрией в контексте национальных меньшинств. Потому что европейская интеграция Украины, в любом случае, поставит перед нами вызов в виде того, что мы обязаны будем гарантировать права национальных меньшинств на своей территории", – поясняет эксперт.

Соответственно, констатирует он, придется менять законодательство.

"Для нас Венгрия — лакмусовая бумажка. И нужно искать подходы к диалогу с ней", – констатирует Евгений Магда.

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