Откуда у Венгрии такая приязнь к России – есть ли в ЕС реальные рычаги на это повлиять

Экономический советник президента Украины Олег Устенко жестко раскритиковал позицию Венгрии, которая заключила новый энергетический контракт с Россией. Почему Венгрия стала фактически российским "троянским конем" в ЕС? Она занимает явно пророссийскую позицию практически во всём, включая расширение НАТО и антисанкционные взгляды. Что может повлиять на официальный Будапешт? Есть ли возможность изменить венгерскую политику? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Орбан. Фото: из открытых источников

Повлиять на поведение Венгрии может руководство ЕС

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев считает, что существует две основные причины, из-за которых Венгрия так поддерживает Россию.

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"Первая сложилась исторически. Суть – в желании венгров объединить территории в рамах границ 1920 года, времен развала Австро-Венгерской империи. Часть этих территорий сегодня находятся в составе Украины в виде той же Закарпатской области. Во вторую мировую войну Венгрия захватывала их, будучи союзницей гитлеровской Германии. И этот лейтмотив проходит красной линий венгерской политики на протяжении уже около ста лет, – поясняет эксперт. – Вторая причина такого поведения венгерских властей (и на этом активно играют Путин и его окружение) – дешевые российские энергоносители, от которых в значительной мере зависит экономика Венгрии. Именно благодаря дешевым энергоресурсам Кремль привязывает к себе страны со слабой экономикой (как венгерская), а взамен требует определенной лояльности. Которую официальный Будапешт и демонстрирует, периодически идя фактически против воли всех остальных стран ЕС".

По мнению Андрея Рязанцева, именно получив от Москвы гарантии дальнейших поставок дешевых энергоресурсов, а также, вероятно, определенные обещания касательно украинского Закарпатья (в случае победы РФ), официальный Будапешт и проводит соответствующую политику. Играя, фактически, на стороне страны-агрессора. Не исключает эксперт и то, что у Кремля также есть и некий компромат на нынешние венгерские власти – как дополнительный рычаг воздействия.

"Повлиять на поведение Венгрии может руководство ЕС, поставив ту перед выбором: либо политика этой страны будет отвечать общеевропейской, либо финансирование, которое официальный Будапешт получает из бюджета Евросоюза (а речь об огромных суммах, с помощью которых эту страну пытаются вывести на уровень лучших стандартов ЕС), будет значительно сокращено. Это может подтолкнуть венгров к правильному выбору внешнеполитической позиции, – считает Андрей Рязанцев. – Своими же нынешними действиями (блокированием общей цели, важной для всего демократического мира – нанесения поражения российской агрессии) официальный Будапешт, по сути, ставит вопрос о целостности Евросоюза. Во всех направлениях – как экономических, так и политических. И об этом надо говорить. И правильные акценты делает Украина".

Орбан всё чаще играет с огнем, испытывая терпение коллег по ЕС

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун акцентирует, что лояльные, даже дружеские отношения между Венгрией и Россией длятся не первый год и даже не первое десятилетие.

"Подобное стало возможным исключительно из-за популистичности и пророссийскости лидера Венгрии – Орбана, который (так или иначе) управляет страной с начала 2000-х. Он и премьером был не раз, и министром разных направлений. В системе госвласти высшего уровня находится уже два десятилетия. И благодаря своему популизму сумел сохранить позиции, – поясняет политолог. – В свою очередь, Россия всегда была заинтересована осуществлять экспансию влияния на Запад. И Венгрия стала идеальным кандидатом для этого. Потому что падкий на деньги и легкие решения Орбан был рад всем энергетическим соглашениям (включая строительство АЭС, нефтяные трубопроводы), которые и ранее формировались между Будапештом и Москвой".

Это, акцентирует эксперт, была системная работа двух сторон. И если практически во всех прочих европейских странах РФ приходилось прилагать большие усилия для продвижения своих интересов, то с Венгрией всё было легко.

"Что касается позиции Венгрии по блокированию расширения ЕС и НАТО, а также противостоянию антироссийским санкциям, тут, мне кажется, Орбан платит Путину по счетам. В ответ на полученные от Москвы ресурсы и политическое влияние. Фактически, Кремль дает возможности Орбану иже с ним оставаться у власти в Венгрии", – считает Максим Джигун.

Он с сожалением отмечает, что пока нет инструментов лишения тех или иных стран членства в Евросоюзе. Равно как не изменена система голосования, когда-то или иное решение обязательно должны поддержать ВСЕ члены (а их сейчас 27), а не, допустим, две трети из них.

"И в этом, пожалуй, просматривается наивность стран Запада, которые верили, что они могут быть постоянно единодушны. Это была определенная утопия, в которую верили политики при формировании ЕС, – размышляет эксперт. – Впрочем, не имея на данный момент инструментов для того, чтобы убрать ту же Венгрию из ЕС, есть механизмы снижения ее влияния. К примеру, ограничения в праве голосования. Плюс – предложение, высказанное ранее канцлером Германии Олафом Шольцем, касательно того, что следует перейти от единогласных решений – к решениям коллективного большинства (простого или абсолютного). Третий рычаг – финансовые стимулы. При желании, ЕС может прикрутить кран предоставления Венгрии постоянных кредитов и помощи (за счет чего она и живет). И тогда, уверен, очень быстро сменятся настроения венгерского общества, у которого появится много претензий к своей власти. А той придется прислушиваться к электорату. Ну, а пока Орбан всё чаще играет с огнем, испытывая терпение коллег по ЕС".

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