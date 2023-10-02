Почему усиливаются разногласия Украины с европейскими соседями – какие настоящие причины

Отношения Украины с тремя странами-соседками, членами ЕС, которые в середине сентября отказались снять эмбарго на украинское зерно, накалились еще больше. Руководство Польши на фоне избирательной кампании усилило местную "повестку" и продолжает критиковать президента Украины Владимира Зеленского за его выпады в адрес поляков на Генассамблее ООН. Победитель выборов в Словакии, лидер партии SMER Роберт Фицо подтверждает свои предвыборные обещания прекратить помощь Украине. Победе Фицо откровенно радуется такой же пророссийски настроенный премьер Венгрии Виктор Орбан, ранее выдвинувший ультиматум официальному Киеву (мол, Венгрия не будет поддерживать на международной арене Украину, пока та не расширит права венгерского меньшинства в Закарпатье). О чем говорит происходящее? Как Украине наладить отношения с европейскими соседями? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский и Анджей Дуда

На множество вызовов, которые возникли перед Украиной, необходимо посмотреть под другим углом

Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб отмечает, что в контексте налаживания добрососедских отношений с ближайшими соседями далеко не всё зависит от воли и желаний официального Киева.

Теперь у Будапешта появились новые требования. Очень тяжело играть по правилам с тем, кто не настроен помогать", – констатирует Виктория Гриб. "На самом деле, Украина готова к уступкам во многих вопросах, осознавая, что поддержка союзников – жизненная необходимость. К примеру, мы удовлетворили требование Венгрии, приостановив статус международного спонсора войны для венгерского OTP Bank

Что касается Словакии, продолжает она, мы привыкли, что Братислава является одним из ключевых партнеров в противостоянии с Россией. В первые месяцы вторжения Словакия передала Украине системы противовоздушной обороны, одной из первых – истребители МиГ-29, артиллерийские системы, боевые машины пехоты.

"Теперь, когда на парламентских выборах победила партия SMER-SD, возникает немало вопросов, ведь ее лидеры выступают категорически против предоставления Украине оружия. И от позиции Киева здесь практически ничего не зависит. Конечно, нет гарантии, что именно эта партия сформирует правительство, но на самом деле это уже звоночек. Не думаю, что Словакия станет для Украины второй Венгрией. Но, похоже, на помощь в прежних масштабах рассчитывать не стоит", – предупреждает нардеп.

Она считает, что в таких условиях Украина остро нуждается в более качественной и тесной коммуникации с европейскими партнерами не только на уровне правительств, но и – парламентов, неправительственных и общественных организаций.

"Но этого трудно достичь, ввиду запрета выезда за границу для депутатов всех уровней, – поясняет Виктория Гриб. – В любом случае, на множество вызовов, которые возникли перед Украиной, необходимо посмотреть под другим углом – на этот раз не с верхов, а с низов. Это позволит более глубоко охватить проблематику. И начинать убеждать как раз тех, с кем возникли проблемы – Польшу, Словакию, Румынию и Венгрию. Но при этом помнить, что рассчитывать можно только на себя".

Нужно усилить дипломатические команды

Политтехнолог Борис Тизенгаузен констатирует, что отношения Украины с рядом европейских соседей, действительно, ухудшились. Впрочем, отмечает он, судя по опросам, что словаки, что поляки Украину поддерживают. Как и большинство жителей ЕС. А вот на политическом уровне пошли трещины.

"Если с Венгрией всё и так было не просто, а со Словакией многое будет зависеть от того, кто войдет в коалицию (риторика после выборов, да еще и при услови коалиционного правительства нередко меняется), то с Польшей мы крепко дружили в последнее время. А получили проблемы, в том числе, из-за непрофессиональных действий наших политиков, из-за их непродуманных высказываний", – считает эксперт.

Во-первых, отмечает он, следовало учитывать, что во время избирательного цикла польский политикум будет акцентировать внимание на внутренней аудитории, в том числе на интересах фермеров.

Во-вторых, нельзя было с трибуны Генассамблеи оскорблять наших партнеров, обвиняя их чуть ли не подыгрывании Москве, уверен Борис Тизенгаузен.

"Следовало создать рабочую группу для решения зернового вопроса, тем более, что причины проблемы – на поверхности. Польша вовсе не собирается как-то ущемлять Украину, но для нее в приоритете – интересы своих фермеров. И тот же транзит через Польшу никто не запрещал, – подчеркивает эксперт. – Чтобы не возникало подобных эксцессов, Украина должна назначить послов в страны, где те еще не назначены, а также практически везде усилить посольские и консульские позиции. Должна уйти в прошлое печальная традиция использовать назначение послами как прикрытие от преследования антикоррупционных органов. Ставку следует делать на профессиональные дипломатические команды, которые займутся укреплением отношений Украины с различными странами".

После выборов в Польше страсти поутихнут

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ рассуждает так:

"Мы, безусловно, благодарны соседям за всю помощь, что они нам предоставили – и в виде вооружений, и в виде приема наших беженцев, и так далее. Но и они должны осознавать, что подобного рода поддержка – это ведь не гуманитарный жест после землетрясения или прочего природного бедствия. Речь идет о поддержке в отражении российской агрессии. Что является общеевропейским делом, а не исключительно украинским. По сути, если бы не Украина, российские танки стояли бы на границе той же Польши. Что ничего хорошего ей не сулило бы".

В данном геополитическом балансе Украина осуществляет функцию, выходящую далеко за границы нашей страны. И это следует учитывать, уверен эксперт.

"В этом контексте те торговые войны, которые соседи развязали против нашей страны, даже, если имеют объективные предпосылки, явно несвоевременны в нынешних условиях. И дали колоссальную пищу для российской пропаганды. Что нанесло куда больший ущерб, как и в целом вынесение ссора из избы, нежели убытки, которые могли понести те же польские фермеры из-за поступлений на внутренний рынок украинского зерна", – отмечает Алексей Кущ.

Именно об этом, поясняет он, говорил президент Зеленский, высказывания которого сейчас так часто критикуют польские политики.

"На самом деле глава нашего государства подчеркивал важность симметричности отношений. И если оставить за скобками вопрос помощи, оказываемой нам соседями, а также то, что мы сейчас фактически защищаем этих самых соседей от российской орды, то та торговая война, которую развязала против нас Польша (а затем ее примеру последовали Венгрия и Словакия), требовала от нас симметричного ответа. Которым стали соответствующие иски в ту же Всемирную торговую организацию. Исходя даже из принципа самоуважения – Украина не могла не реагировать на такие действия той же Варшавы. Не ответить – это значило бы потерять лицо. Ответить – нарваться на обвинения в неблагодарности. И Зеленский с трибуны ООН говорил именно об этом. О неуместности таких действий наших союзников, которые продолжают оставаться союзниками и партнерами, которым мы благодарны", – акцентирует эксперт.

По его мнению, после выборов в Польше, намеченных на 15 октября, страсти поутихнут. И этот спор касательно экспорта переведут в практическую плоскость чиновников, без излишней медийности, политического окраса. Тут всё вполне решаемо, причем за недели-месяцы, считает Алексей Кущ.

Что касается Словакии и Венгрии, тут – сложнее, признал эксперт.

А именно – поддержка Украины со стороны ЕС не только продолжится, но и будет увеличиваться". "Та же Венгрия не имела особых проблем с украинским зерном, в отличие от Польши. Но Орбан привык использовать любую возможность, чтобы разыграть геополитические карты в свою пользу, пытаясь выбить из ЕС больше денег, – поясняет Алексей Кущ. – В Словакии же всё будет зависеть от того, кто именно сформирует коалицию. Если ее ядром станет SMER во главе с пророссийским Фицо, можно ожидать "орбанизации" этой страны в части отношений с Украиной. И в экономическом, и в политическом плане. Что, понятно, ничего хорошего для нас не несет. Но и мы, со своей стороны, не должны поддаваться нажиму и шантажу со стороны подобного рода политсил. Тем более, что их позиция не отображает общеевропейскую, которую четко сформулировал представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель

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