Украина пошла на уступку Венгрии: подробности

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в пятницу объявило о приостановлении статуса международного спонсора войны для венгерского OTP Bank, на чем неоднократно настаивал Будапешт. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на сайте НАПК.

OTP Bank

Статус международного спонсора войны приостановили для OTP Bank, а также пяти греческих перевозчиков, которых Киев обвинял в нелегальной транспортировке российской нефти в обход ценового потолка.

"Такое решение принято по результатам переговоров между представителями Агентства и представителями компаний и правительств этих стран о прекращении сотрудничества с Российской Федерацией", – отмечает НАПК, не уточняя деталей.

Там прямо объяснили, что надеются в ответ на разблокирование Венгрией транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира и отказа Греции от блокирования будущего пакета санкций ЕС, направленного на уменьшение возможности РФ продолжать войну.

В то же время, подчеркивают в НАПК, исключение греческих компаний и венгерского банка из перечня международных спонсоров войны будет зависеть от выполнения условий относительно сотрудничества с Россией.

В мае Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины объявило, что внесло OTP Bank – крупнейший венгерский банк – в список спонсоров войны из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в РФ и фактического признания так называемых "ДНР"/"ЛНР".

После этого в Будапеште заявили, что из-за внесения OTP Bank в перечень спонсоров войны Будапешту "будет очень трудно" договориться с ЕС о новых санкциях против России, а также что будут блокировать выделение новых траншей из Европейского фонда мира.

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