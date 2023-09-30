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Украина пошла на уступку Венгрии: подробности

Украина пошла на уступку Венгрии, чтобы разблокировать 500 млн евро из военного фонда ЕС

сегодня, 08:14
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Кравцев Сергей
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в пятницу объявило о приостановлении статуса международного спонсора войны для венгерского OTP Bank, на чем неоднократно настаивал Будапешт. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на сайте НАПК.

Украина пошла на уступку Венгрии: подробности

OTP Bank

Статус международного спонсора войны приостановили для OTP Bank, а также пяти греческих перевозчиков, которых Киев обвинял в нелегальной транспортировке российской нефти в обход ценового потолка.


"Такое решение принято по результатам переговоров между представителями Агентства и представителями компаний и правительств этих стран о прекращении сотрудничества с Российской Федерацией", – отмечает НАПК, не уточняя деталей.

Там прямо объяснили, что надеются в ответ на разблокирование Венгрией транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира и отказа Греции от блокирования будущего пакета санкций ЕС, направленного на уменьшение возможности РФ продолжать войну.

В то же время, подчеркивают в НАПК, исключение греческих компаний и венгерского банка из перечня международных спонсоров войны будет зависеть от выполнения условий относительно сотрудничества с Россией.

В мае Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины объявило, что внесло OTP Bank – крупнейший венгерский банк – в список спонсоров войны из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в РФ и фактического признания так называемых "ДНР"/"ЛНР".

После этого в Будапеште заявили, что из-за внесения OTP Bank в перечень спонсоров войны Будапешту "будет очень трудно" договориться с ЕС о новых санкциях против России, а также что будут блокировать выделение новых траншей из Европейского фонда мира.

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Источник: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/dialog-rozpochato-nazk-pryzupynyaye-status-5-gretskyh-kompanij-pereviznykiv-ta-otp-bank-u-pereliku-mizhnarodnyh-sponsoriv-vijny-na-chas-provedennya-peregovoriv/
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