Почему украинцы перестают верить в позитивные изменения в стране: есть ли выход из ситуации

Доля украинцев, которые уверены, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в ЕС, за последние два года снизилась на 31 процентный пункт – сейчас в светлое будущее страны верят чуть больше половины жителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенного в декабре. Почему украинцы перестают верить в позитивные изменения в стране? Причина ли только в затянувшейся войне? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Украинцы не верят в позитивные изменения. Фото из открытых источников

Ни о каком "светлом европейском будущем" в обозримой перспективе речь не идет

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский считает, что снижение оптимистичных настроений украинцев вполне закономерно и обосновано. Для этого есть ряд причин.

"Даже, если война завершится справедливым миром, который будет в значительной мере соответствовать интересам и желанием Украины (включая реальные гарантии безопасности в будущем), для восстановления страны понадобится значительное время. Не говоря уже о том, что существует высокая вероятность того, что значительная часть граждан покинет страну во избежание рисков, связанных с возможной эскалацией и новой фазой войны в будущем. То есть, помимо отсутствия необходимых объемов финансовых ресурсов, Украина столкнется и с недостатком человеческих", – отметил эксперт.

Денис Гороховский продолжает, учитывая, что такой мир, в целом, является маловероятным, а скорее речь идет именно о заморозке войны, то многие справедливо опасаются, что ближайшие годы экономика будет работать не на развитие, а на обеспечение оборонки, то есть ни о каком "светлом европейском будущем" в обозримой перспективе речь не идет.

Впечатление такое, что власть потеряла чувство реальности

Политолог Владимир Цибулько так прокомментировал ситуацию:

"Уныние – это прерогатива пассивных. И здесь несколько факторов, в том числе то, что одна активная жизнестроительная часть украинцев на войне, а другая за рубежом. Поэтому эти показатели уныния касаются тех персонажей, которые заполнили информационное пространство, когда отсутствуют наиболее творческие и живущие. Это прямой эффект телевизора и доминирующего типажа в сюжетах".

Эксперт объясняет, это уныние, в первую очередь, в несостоятельности действующей политической верхушки. Изменится информационный фон, изменятся и настроения.

"Впечатление такое, что власть потеряла чувство реальности, общественного запроса, и гнет свою линию на так называемую ничью на войне, которая устроила бы кремль. Может, правящей партии стоит начинать день с публичного чтения собственной избирательной программы?", – подытожил Владимир Цибулько.

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