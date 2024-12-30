Социологи выяснили, верят ли украинцы в светлое будущее Украины: почему тенденция очень плохая

Доля украинцев, которые уверены, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в ЕС, за последние два года снизилась на 31 процентный пункт – сейчас в светлое будущее страны верят чуть больше половины жителей. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в декабре.

Опрос украинцев. Фото из открытых источников

"Есть устойчивая тенденция к снижению доли тех, кто оптимистично смотрит в будущее Украины. Если в конце 2022 года 88% считали, что Украина через 10 лет будет процветающей страной в ЕС, то к декабрю 2023 года их доля сократилась до 73%, а к декабрю 2024 года – до 57%", – говорится в отчете КМИС.

Также с 5% до 28% выросла доля тех, кто считает, что Украина будет иметь разрушенную экономику.

В то же время социологи подчеркивают, что не все бывшие оптимисты превратились в пессимистов.

"Хотя доля оптимистов снизилась за последний год на 16 процентных пунктов, но не все из них превратились в пессимистов (их доля выросла на 9 процентных пунктов). То есть значительная часть украинцев больше говорят о высокой неопределенности", – отмечает КМИС.

Также социологи обратили внимание, что несмотря на непростой год и его сложное завершение большинство украинцев (57%) в целом склоняются к оптимистическому взгляду на будущее страны, тогда как доля пессимистов хоть и является значительной (28%), но все-таки существенно уступает доле оптимистов.

Если говорить о региональном измерении, то нисходящая тенденция заметна во всех регионах, хотя на Востоке и Юге настроения немного более пессимистичны.

"Но на самом деле в целом ситуация между регионами несущественно отличается. Так, во всех регионах около половины/немного больше сохраняют оптимизм относительно будущего Украины", – подытожили в КМИС.

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