Как украинцы пытаются сбежать: самые популярные маршруты для нелегального пересечения границы

С начала военного положения в Украине наблюдается рост попыток нелегального пересечения государственной границы. Больше всего случаев фиксируется на границах с Румынией и Молдовой, где организаторы рискованных маршрутов пытаются обойти контроль. Почему именно эти направления становятся наиболее популярными, и как с ними борется Государственная пограничная служба читайте дальше.

Пограничники. Фото из открытых источников

С начала войны наибольшее количество попыток нелегального пересечения границы было зафиксировано на участках с Румынией и Молдовой. Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко. По его словам, организаторы незаконных пересечений делают ставку на то, как будут относиться к тем, кто сможет попасть за границу. Согласно его данным, большинство таких попыток наблюдается именно на границе с Румынией и Молдовой, тогда как на участках с Венгрией и Словакией ситуация значительно более спокойная, а больше всего контролируется граница с Польшей.

Демченко также подчеркнул, что большинство попыток нелегального пересечения фиксируются вне пунктов пропуска, но бывают и случаи подделки документов даже на самих КПП. В частности, граждане пытаются подавать фальшивые документы, в частности, военно-учетные или документы об инвалидности. Однако такие случаи не редкость — ежедневно фиксируются от 2 до 10 подобных попыток.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Закарпатье переправщики пытались провезти двух уклонян через границу, притворившись участниками траурного кортежа, сопровождавшего тело погибшего воина. За $18 тысяч они планировали доставить мужчин призывного возраста в границу. Для обмана они даже вывесили флаг на автомобиле. После разоблачения один из них попытался наехать на наряд, а "клиентам" приказал выпрыгивать из авто. Несмотря на это, пограничники задержали всех нарушителей.

Кроме того, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что больше всего попыток незаконного пересечения границы было зафиксировано в июле. Демченко отметил, что незаконные попытки пересечения границы фиксировались даже во время Рождества и канун праздника, а пограничные подразделения ежедневно задерживали нарушителей, пытавшихся перейти границу незаконным путем. Он также добавил, что правоохранители разоблачают организаторов и пособий, способствующих таким нелегальным путешествиям.