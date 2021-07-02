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Почему украинцы могут выйти на акции протеста против Зеленского

На сегодняшний день украинцы имеют низкий протестный потенциал

сегодня, 20:05
Автор:

Данило Матюха

60,9% граждан Украины высказались о своей неготовности присоединяться к протестам против действующего президента страны Владимира Зеленского в случае, если бы такие акции начались. Об этом свидетельствуют данные Active Group.

Почему украинцы могут выйти на акции протеста против Зеленского

Протесты в Украине - фото из открытых источников

По данным социологов, 29,1% украинцев сказали, что категорически не поддержат протестов, а 31,8% — скорее не поддержат. Тех, кто присоединился к протестам, социологи насчитали 24,5%. Среди них 6,7% точно готовы выходить на акции протеста, а 17,8% — скорее всего присоединились бы к стихийным или организованным акциям. 14,6% украинцев пока не сформировали своего мнения по этому поводу.

Почему украинцы могут выйти на акции протеста против Зеленского - фото 2

Эксперты утверждают, что единственным условием, из-за которого граждане могут выйти на протест является существенное ухудшение экономической ситуации.

Среди прочего к протестам может привести ситуация, когда Зеленский примет решения, которые приведут к проигрышу в войне с Россией. В таком случае активно отстаивать свою позицию готовы 19,7% украинцев. При условии же принятия решений, которые усилят войну с Россией на улицы выйдут 16,7%.

Почему украинцы могут выйти на акции протеста против Зеленского - фото 3

Также причиной для эскалации может стать совершение полицией массового избиения — 12,9%. Также для 8,2% респондентов причиной поддержать протест может быть его масштабность.

Напомним, что 48% украинцев хотят вступления страны в Североатлантический Альянс. Также 54% ​​населения хочет, чтобы наша страна присоединилась к европейскому содружеству. Относительно альтернативного объединения под эгидой России — Таможенного Союза, то только 20% украинцев хотят, чтобы государство двигалось в этом направлении.

Добавим, что по данным другого социологического опроса, по состоянию на первое полугодие 2021 года 47% опрошенных украинцев больше боится негативных экономических последствий, связанных с коронавирусной пандемией, чем самого вируса.


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Источник: https://activegroup.com.ua/2021/07/02/chi-xochut-ukraynci-protestuvati-proti-zelenskogo/
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