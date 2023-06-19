Почему украинцы хотят выборов – от чего будет зависеть их результат

Согласно опросу КМИС, подавляющее большинство украинцев (73%) поддерживают обновление центральных властей на том или ином уровне, после победы в войне. При этом, за скорейшую перезагрузку Верховной Рады выступает почти 70% опрошенных, обновления правительства хочет 47%, а смены президента – 23%. О чем говорят эти данные? Как и почему они могут измениться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Выборы. Фото: из открытых источников

Проведение выборов позволит выплеснуть весь накопленный негатив

Политический эксперт Александр Антонюк считает, что ничего удивительно в результатах этого исследования нет.

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"Проведение выборов после деоккупации наших территорий (или общественного консенсуса – когда именно можно будет отменять военное положение) – это естественный демократический путь. И он позволит, среди прочего, выплеснуть весь накопленный негатив (в том числе эмоциональный), который накопился к власти (в том числе – заслуженно – к Верховной Раде)", – подчеркивает эксперт.

По его словам, исходить тут следует не только из желания украинцев переизбрать власть, но из конституционных норм.

"В этом году, осенью, завершаются полномочия ВР 9-го созыва. В следующем году истекает срок президентских полномочий действующего главы государства. Но они могут быть пролонгированы на период военного положения. Как только оно отменяется, следует определяться с датой выборов. Исходя, подчеркиваю, из норм действующего законодательства", – заключает Александр Антонюк.

Выборы в Украине будут назначены тогда и только тогда, когда власть будет убеждена, что она эти выборы убедительно выиграет

То, что соцопросы показывают тенденцию на серьезное обновление власти – это проявление здравого смысла украинцев. Таким мнением поделился аналитик, политтехнолог Александр Кочетков.

"Потому что мобилизация мирового сообщества на поддержку Украины, организация отражения агрессии и послевоенное восстановление Украины – это три разные задачи. И вовсе не факт, что решать все три должны одни и те же люди. Тем более, что к нашей власти есть ряд претензий по поводу ее чистоплотности в период военного времени", – подчеркивает Александр Кочетков.

Он убежден, что проект "стамбульского мирного соглашения", на котором сейчас отчаянно спекулирует Кремль, в свое время должен быть придан гласности и оценен украинским обществом.

"Но говорить об электоральных раскладах сейчас откровенно рано. Потому что все эти расклады однозначно продиктует ситуация на фронте, – поясняет аналитик. – Украинское наступление будет успешным – и рейтинги президента Зеленского и заметных военных резко поднимутся. Не будет очень успешным – упадут, и в фаворе у общества окажутся те, кто власть критикуют. Соответственно, выборы в Украине будут назначены тогда и только тогда, когда власть будет убеждена, что она эти выборы убедительно выиграет. А если в выигрыше будут сомнения, то выборы будут максимально откладываться, благо, военные действия дают для этого множество оснований".

Украинцы начинают понимать, на ком лежит параллельная ответственность

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассуждает так:

"Данное социсследование, как по мне, является отображением нынешних реалий – реалий военного времени. Когда фактически вся власть находится в руках президента, когда серьезно ограничена свобода слова (что справедливо, так как в условиях войны необходимо контролировать информационный простор). Когда практически вся позитивная информация исходит от Офиса президента, а решения, имеющие негативные последствия для украинского общества, в основном, обусловлены законодательными инициативами и законами, одобренными Верховной Радой".

То есть, поясняет эксперт, полная ответственность за то, как живет страна, возлагается на парламент. И это, отмечает он, в условиях существующей государственной модели – справедливо.

"Потому что именно ВР принимает законы, независимо от того, кто их автор – депутаты или Кабмин, который не случайно оказался на втором месте, ведь именно он является органом исполнительной власти – исполняя те нормативно-правовые акты, которые приняли депутаты. Это хорошая тенденция. Украинцы начинают понимать, на ком лежит параллельная ответственность, – подчеркивает Валерий Клочок. – Но есть тут и некое искривление видения ситуации. Тот, кто должен был влиять на формирование общественного мнения путем подбора более качественного состава народных депутатов, такой ответственность фактически избежал".

Эксперт считает, что ярким свидетельством тому стало свежее интервью спикера ВР Стефанчука, в котором он, среди прочего, говорит о судьбе партии "Слуга народа". Признавая, что та, скорее всего, претерпит серьезные трансформации. Что будет пересмотрен подбор партийных кадров. Как именно — не уточнил. Но определенные выводы, похоже, делаются, констатирует Валерий Клочок.

"Справедливо, опять же, – продолжает он, – что в условиях военного положения главнейшие решения принимают верховный главнокомандующий (президент) и ВСУ. И все мы, так или иначе, им в этом помогаем. Но по окончании войны мы увидим абсолютно другую политическую картину, чем сейчас. И она вряд ли будет оставаться неизменной вплоть до начала новых выборов. Которые, понятно, случатся не сразу после прихода мира. Необходимы будут процедурные решения от ВР о запуске избирательно процесса, от которого до собственно выборов пройдет около полугода. А за этот период украинцы, успев пожить мирной жизнью, уже иначе станут оценивать действия и парламента, и правительства, и президента".

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