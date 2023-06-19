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Хотят ли украинцы выборов: результаты опроса

Украинцы высказались - какие органы центральной власти хотели бы сменить сразу после победы

сегодня, 11:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Подавляющее большинство наших соотечественников, а именно 73%, поддерживают обновление центральных властей на том или ином уровне после победы в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Хотят ли украинцы выборов: результаты опроса

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Как показали результаты соцопроса, больше всего украинцы хотят провести парламентские выборы. Скорейшую перезагрузку Верховной Рады поддерживают почти 70% опрошенных. На втором месте по запросу обновления власти стоит правительство. Его хотел бы изменить 47% респондентов. На третьем месте по смене власти стоят выборы президента Украины. Их проведение сразу после победы в войне поддерживают 23% наших соотечественников.


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Как прокомментировал замдиректора КМИС Антон Грушецкий, Украина является ярким примером "эффекта сплачивания вокруг флага". Потому что, если вспомнить настроения общества на старте 2022 года, перед полномасштабным вторжением России, то тогда люди хотели изменений, требовали перезагрузки власти. Но на фоне новых вызовов, украинцы сумели объединиться и сплотиться вокруг решений власти по отстаиванию независимости страны. Но, как показывает опрос, украинцы все же хотят выборов и, в первую очередь, это касается смены состава парламента и правительства.                                                                                           

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Также издание "Комментарии" сообщало – готовы ли поляки продолжать поддерживать украинцев: результаты социологического опроса.




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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1249&page=1
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Обсуждения

morrison

сегодня, 11:06

нах усіх!


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