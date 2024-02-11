Почему у Запада нет единой позиции по Украине: что стоит за тревожными заявлениями лидеров ЕС

Из-за снижения поддержки со стороны США, в Украине уже ощущается нехватка ракет для систем ПВО, а также дефицит артиллерийских снарядов. Президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что, если Конгресс не утвердит новую финансовую помощь Украине, последствия могут быть ужасающими. Заявления о том, что, если дать Путину победить в Украине, он пойдет дальше, звучали на этой неделе из Польши, из Дании, из Германии. О чем говорят действия и заявления коллективного Запада последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

США и ЕС. Фото из открытых источников

Интересы глобальные уступают место чисто практическим

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш призывает понять, что нет некой общей позиции так называемого коллективного Запада. Как и общей позиции внутри тех или иных стран, которые мы подразумеваем под этим термином.

И отношение к нашей стране, наши интересы тут – далеко не на первом месте. В каждой стране – подобная ситуация. Могут быть сходные позиции, интересы у правящих элит (в том числе касательно поддержки Украины). Но и элиты меняются, и собственно политическая жизнь такова, что в демократическом мире у каждой власти есть оппозиция. И каждая оппозиция будет использовать наиболее чувствительный для нынешней власти моменты, чтоб занять ее место", – поясняет эксперт. "В тех же США вопрос помощи Украине стал внутриполитическим, отображающим борьбу республиканцев с демократами

Здесь, продолжает он, к сожалению, интересы глобальные уступают место чисто практическим, даже "шкурным" в плане желании прийти к власти. Такова парадигма политики в целом.

Мы же тут фактически стали заложниками внутриамериканской политики", – констатирует Сергей Гармаш. "При этом нам надо понимать, что шантажируют всегда тем, что ценно, дорого. И, когда те же республиканцы шантажируют демократов украинским вопросом, чтоб решить вопрос с миграцией, это говорит о том, что помощь Украине – очень важна для Демократической партии. К тому же, республиканцы не выступают собственно против помощи Украине как таковой. Просто Трамп хочет сохранить проблемы (и российско-украинской войны, и болезненную для США – миграционную) до своего гипотетического возвращения в Белый дом – чтоб самому их решить и собрать все лавры. Он не желает позволить Байдену это сделать, иначе не на чем будет строить избирательную кампанию

Подобное, продолжает он, происходит в других странах, включая европейские. В той же Германии, где набирает обороты новая пророссийская партия "Союз Сары Вагенкнехт", строящая свою политику, в том числе на призывах прекратить поставки военной помощи Украине (мол, зачем нам чужая война?).

"Некая общая политика может просматриваться на уровне формальных объединений, таких как НАТО, – отмечает эксперт. – И НАТО продолжает нас поддерживать. Тут, к счастью, нет оппозиции, потому что это военная структура. Но финансирование Североатлантического Альянса осуществляется входящими туда странами. Которые, в свою очередь, периодически сосредотачиваются на решении внутриполитических вопросов. Как сейчас США".

И этот маятник будет постоянно, предупреждает Сергей Гармаш. С ослабеванием и усилением поддержки Украины. Без некой стабильности.

И возникает логичный вопрос – почему мы не соберем группу словацких журналистов и не повезем под тот же Бахмут, чтобы они, хотя бы через беспилотник, посмотрели, что россияне сделали с этим городом?". "Это следует осознать – и с каждой страной вести плотную дипломатическую работу, – акцентирует он. – Необходима также мощнейшая информационная работа, которая у нас практически не ведется. Неправильно, когда верховный главнокомандующий (президент) и главком выступают на Западе с разными месседжами. А мы наблюдали именно такую картину в случае с Зеленским и Залужным… В той же Словакии, такое впечатление, что просто не понимают, что происходит в Украине, если послушать некоторые заявления нынешнего премьера Фицо

Следует реалистично подходить к ситуации, уверен эксперт. Понимая, что у каждой страны – свои национальные интересы, на которые она ориентируется. И донося, почему национальные интересы той или иной страны пересекаются с украинскими, особенно в ракурсе отражения российской агрессии.

Европа не желает повторять своих ошибок, приведших ко Второй мировой

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко считает, что участившиеся тревожные заявления со стороны европейцев демонстрируют – они очень обеспокоены пробуксовкой помощи Украине со стороны США.

"Условно говоря, делить на двоих тяготы по обеспечению Украины – одно дело, а брать всё на себя – совсем другое. Потому мы видели очередной визит Шольца в Вашингтон, а также массу заявлений со стороны европейских лидеров, представителей правительств, что Штатам, несмотря на внутренние проблемы, следует не забывать о поддержке союзников. Тем более, что речь не только о поддержке Украины, но и Израиля, Тайваня, а также ЕС — в свете угрозы со стороны РФ. А угрозы эти вполне могут воплотиться, в том числе в гибридном виде, против НАТО. Ну, а основой НАТО были и остаются США", – поясняет Игорь Петренко.

По его словам, ЕС всё больше убеждается в реалистичности российской агрессии против него. И там четко акцентируют – если РФ захватит Украину, то Путин не остановится. Его недавнее интервью американскому журналисту Такеру Карлсону было, в том числе, об этом.

Есть планы о выделении дополнительных более 21 млрд евро для чисто военной поддержки Это важные сигналы. Демонстрирующие, что Европа не желает повторять своих ошибок, приведших ко Второй мировой. Когда пытались умиротворить Гитлера, позволяя фашистской Германии захватывать чужие земли. Умиротворять таким образом Путина в Европе, похоже, не готовы",– акцентирует Игорь Петренко. "Пробуксовка с помощью Украине со стороны США еще больше пробуждает европейцев. Мы видим лидерство Германии в оказании поддержки нашей стране. Видим консолидацию ЕС, где, сломив сопротивление Венгрии, поддержали пакет о помощи Украине на 50 млрд евро

Важно теперь, продолжает он, чтоб и США поняли это, вернулись к союзническим обязательствам, смогли разделить внешнюю и внутреннюю политику, вспомнили, что в их стратегии нацбезопасности четко записано — безопасность США начинается с безопасности их союзников.

"Украина активно пытается работать на внешней арене. И наши дипломаты, и Офис президента, и непосредственно глава государства постоянно проводят встречи (в онлайн или офлайн режимах) с зарубежными партнерами. Доносят свои меседжи. Сейчас больше упор на европейских партнеров, чтоб не получить обвинения во вмешательстве во внутреннюю политику США. Ищем возможности для усиления кооперации, для получения большего количествва помощи. При этом важно понимать внутриполитические процессы в тех или иных странах, общие геополитические процессы. И максимально использовать их с выгодной для себя, корректируя те или иные позиции", – заключает эксперт.

Он не исключает, что, если в США демократы и республиканцы не сумеют договориться, нас ждет кризис международного лидерства Штатов. А вакуум лидерства всегда будет стремиться заполнить кто-то другой, отмечет Игорь Петренко. Возможно, некий союз топ-стран типа Великобритания, Германия, Франция — во имя защиты демократии.

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