Если не будет новых поставок, запасы ракет для украинской противовоздушной обороны закончатся в марте.

У украинской ПВО заканчиваются ракеты. Фото из открытых источников

Американское издание The New York Times пишет, что украинские системы противовоздушной обороны, имеющие решающее значение для защиты гражданского населения от российских ракет, могут остаться без ракет уже в марте, если РФ будет продолжать обстрелы городов.

Отмечается, что нехватка ракет для систем ПВО для Украины будет большей проблемой, чем дефицит артиллерийских снарядов, так как снаряды частично можно заменить ударными дронами.

Издание также пишет, что украинские войска измотаны, им не хватает оружия и боеприпасов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что решение назначить Александра Сырского Главнокомандующим ВСУ, вероятно, вызовет негативную реакцию среди находящихся на фронте украинских военнослужащих, пишет издание The Washington Post. WP отмечает, что рядовые солдаты не очень любят Сырского, поскольку многие считают его командиром советского типа. Не менее резко о новом Главнокомандующем ВСУ высказались боевые офицеры.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают открывать милитаристские лагеря для подготовки детей к военным действиям. Гауляйтеры анонсировали создание клуба "Воин" на оккупированной территории Запорожской области. Клуб планируется открыть на базе детского оздоровительного лагеря "Искра". В клубе подростков будут обучать огневой и инженерной подготовке. Таким образом, украинских детей будут готовить к службе в армии РФ.