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Почему тысячи молодых учителей придут в школы в этом году

В 2021 году стало увеличили должностные оклады педагогов на 20%

сегодня, 13:25
Автор:

Хмільовська Інна

Около 3000 молодых учителей в этом году придут преподавать в украинских школах. Впрочем первоклассников в этом году поступило в школу меньше, чем в прошлом году. Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет во время выступления на Всеукраинском августовском форуме, передает 24 канал.

Почему тысячи молодых учителей придут в школы в этом году

Молодые учителя. Фото с открытых источников

"Одна из главных идей настоящего — мотивированный учитель", — отметил министр.

Сергей Шкарлет сказал, что одним из важных решений в 2021 году стало увеличение должностных окладов работников образования на 20% с 1 января и еще на 8,4% с 1 декабря 2021 года. А для дополнительной финансовой мотивации учителей введена их сертификация (за успешное прохождение которой учитель получит 20% надбавки).

"В этом году в образовательной сообщества присоединится около 3000 молодых учителей, которые начнут свою работу в 2021/2022 учебном году", - заявил он.

По сравнению с 2020 годом, несколько сократилось количество детей, которая идет в школу. В 2020 году было 417 000 детей, в этом году — 408 000.

"Но это естественно, это демографическая ситуация", — отметил Шкарлет.

Напомним, ранее портал "Комментарии", Шкарлет рассказал о вакцинации педагогов . К первому сентября работники сферы образования должны получить вакцину против коронавируса полным коллективом. Кроме тех, кто имеет противопоказания к прививке.

Напомним, что количество больных на коронавирус украинский в возрасте до 18 лет составляет 6% от общего числа пациентов. По словам руководителя Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, именно по этой причине приоритетность относительно прививки была предоставлена старшему населению. Сейчас отечественные медики чаще всего вакцинируют те категории людей, представители которых больше болеют, страдают от тяжелых последствий болезни или демонстрируют высокий уровень летального исхода болезни. Вакцинация детей (вероятно, подросткового возраста) в Украине пока не запланирована, но потенциально Минздрав готовится и к этому этапу.


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Источник: https://education.24tv.ua/tsogo-roku-do-shkil-priydut-3000-molodih-vchiteliv-ukrayina-novini_n1717808
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Обсуждения

Сергей

сегодня, 13:01

Новые учителя - это хорошо. Может это поможет и хоть когда-то здесь начнут писать грамотно

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