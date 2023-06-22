Почему снова начались разговоры о повышении тарифов на электроэнергию – можно ли этого избежать

В ДТЭК считают, что недавнее повышение тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,64 грн за киловатт-час все равно не означает, что украинцы платят реальную цену за свет. Мол, справедливая цена 5,44 грн за киловатт-час, а не 2,64 грн. На это отреагировал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. По его мнению, такое заявление ДТЭК появилось неспроста. Учитывая, что данная компания Ахметова не продает населению электроэнергию, это может свидетельствовать о ее желании зайти еще больше на рынок электроэнергии – или требовать серьезного поднятия тарифов. Действительно ли украинцев уже готовят к новому повышению тарифов? Возможна ли рыночная цена на электроэнергию в украинских реалиях военного времени? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Повыше тарифов на электроэнергию. Фото: из открытых источников

Государство перекладывает на простых потребителей проблемы в энергосфере, с наполнением бюджета, проблемы частных структур

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко поделился таким мнением:

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"То, что украинцев готовят к значительному повышению тарифов на электроэнергию, было понятно еще в прошлом году. Ситуация такова, что скачок данных тарифов с июня – не последний. И, если их не повысят еще раз в текущем году, то точно сделают это в следующем. При этом, любые озвучиваемые цифры якобы рыночных тарифов – профанация".

Тарифы, поясняет эксперт, формируют облэнерго, их утверждает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Но, подчеркивает он, любые предлагаемые с разного рода "аргументацией" цифры не имеют ничего общего с нынешней реальностью.

"Как во время войны можно говорить о повышении тарифов для населения, тогда как наши облэнерго сверхприбыльны и входят в топ-50 налогоплательщиков? Почему государство перекладывает на простых потребителей проблемы в энергосфере, с наполнением бюджета, проблемы частных структур? Это недопустимо даже в мирное время, а в военное – тем более", – уверен Олег Попенко.

По его словам, если зашла речь об очередном желании повысить тарифы, хотелось бы увидеть реальные цифры — сколько стоит генерация, услуги облэнерго.

"Они разные в каждой области, – отмечает эксперт. – Но всех объединяют сверхприбыли даже в период войны. Так есть ли смысл поднимать тарифы лишь потому, что часть энергетики рассказывает о своей якобы убыточости? Может, следует сперва разобраться с коррупцией, в том числе, в данной сфере?".

Важно понимать, что даже после повышения тарифов на электроэнергию – цены не стали рыночными

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев рассуждает так:

"Безусловно, нынешняя цена, которую платит за электроэнергию рядовой украинец – ниже рыночной. Это известно всем, кто занимается вопросами энергетики. Недавнее повышение цен, проведенной правительством, не решило ни одной проблемы функционирования рынка электрической энергии. Это скорее временный шаг, необходимый для формирования оборотных средств у участников энергорынка. Деньги им нужны для проведения плановых ремонтов и восстановления оборудования, поврежденного российскими обстрелами".

Но даже после этого повышения – цены не стали рыночными, подчеркивает эксперт. И напоминает, что промышленные потребители платят за электроэнергию в разы больше, чем домохозяйства.

"В правительстве знают это. Но так и не решились выровнять цены на уровне, который бы в полной мере компенсировал все затраты генерирующих и распределяющих компаний, – отмечает Геннадий Рябцев. – Участники рынка давно предлагали правительству пойти другим путем. А именно – позволить спросу и предложению самостоятельно установить равновесную цену. После чего адресно компенсировать разницу между ней и нынешней ценой малоимущим слоям населения. Говоря о 5,44 грн за киловатт-час, ДТЭК предлагает ту самую равновесную цену, относительно которой следует вести дальнейшие расчеты компенсаций".

Понятно, продолжает эксперт, что это лишь предложение одного из участников рынка. И правительство вряд ли в ближайшие месяцы изменит уже принятое ранее решение.

"С одной стороны, это хорошо для рядового потребителя, которому не придется платить еще больше (по крайней мере, до начала отопительного сезона). С другой стороны, это плохо, потому что любые отличия в ценах открывают возможности для всякого рода спекуляций и злоупотреблений", – констатирует Геннадий Рябцев.

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