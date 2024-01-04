Почему поляки вновь принялись блокировать украинскую границу: может ли Туск разрешить ситуацию

В четверг, 4 января, фермеры из польской организации "Подкарпатское обманутое село" возобновили блокировку польско-украинской границы в пункте пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини". Причина – якобы не получение ими подтверждения от польского правительства, что их требования (предоставления субсидии на кукурузу в размере 1000 злотых на гектар, увеличение суммы ликвидных кредитов для фермеров, отмена повышения сельскохозяйственного налога.) будут выполнены. Премьер-министр Польши Дональд Туск уже заявил, что будет убеждать поляков не использовать блокаду украинской границы как метод защиты своих интересов. О чем говорит происходящее? Как ситуация может развиваться дальше? Как найти управу на тех, кто делает Украину разменной монетой, выторговывая что-то лично для себя? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Блокада границы. Фото из открытых источников

Блокировка границы является нерациональной с экономической точки зрения

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина акцентирует, что из-за политической недальновидности предыдущего правительства – Моравецкого – в Польше произошел осенью прецедент блокирования границы, который показал свою эффективность. И теперь, к сожалению, этот прием может использовать кто угодно.

"Другой вопрос, удастся ли новому премьер-министру поставить точку в этом процессе. Сама по себе блокировка автодорог – это не конвенциональная форма политического протеста, она запрещена законодательством демократических стран. Кроме того, ограничение свободы перемещения грузового транспорта прямо противоречит решению ЕС о транспортном "безвизе". Поэтому юридических оснований для прекращения блокады у Дональда Туска более чем достаточно. Теперь очередь за политической волей, которой по идее должно хватить", – размышляет эксперт.

Она подчеркивает, что Дональд Туск находится в самом начале политического цикла, поэтому может позволить себе непопулярные решения, которые не мог позволить себе Матиуш Моравецкий.

"Но вначале новый премьер, скорее всего, попробует наладить диалог с протестующими, – считает Анна Малкина. – Он может использовать несколько аргументов. Во-первых, взывать к морали. Украина – обескровленная страна, два года сражающаяся за свободу, являющаяся щитом Европы и в первую очередь – Польши. Поэтому такие акции протеста – предательство по отношению к соседу. Во-вторых, взывать к рациональности. С начала полномасштабной войны Украина направила 90 процентов своего экспорта через Польшу. И Польша зарабатывает на этом деньги, между прочим. Поэтому блокировка границы является нерациональной с экономической точки зрения. Возможно, будут и другие аргументы".

Неправовые действия польских фермеров, перевозчиков должны быть пресечены

Народный депутат Верховной Рады Украины (IX созыва), экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера рассуждает так:

"Выборы в Польше позади, как и период "временного правительства". После того, как Туск стал новым премьером с новым правительством, есть надежда, что Польша вернется в правовое русло".

По словам эксперта, если в каких-то действиях против польских производителей есть вина Украины – на это должны реагировать соответствующие структуры. В рамках закона. И никак иначе.

"Неправовые действия польских фермеров, перевозчиков, которые ради своих меркантильных интересов создают проблемы Украине, должны быть пресечены, – уверен Сергей Магера. – Недопустимо, когда воюющая (фактически за всю Европу) Украина терпит убытки из-за подобных действий отдельных поляков. Надеюсь, правительство Польши отреагирует соответствующим образом".

Такая ситуация сложилась по ряду причин

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук признался – никто и не прогнозировал, что ситуация с полным разблокирование украино-польской границы и недопущением подобных инцидентов будет решена сразу после вступления Туска в должность премьера.

со стороны тех или иных общественников и не только. Новое правительство пытается выстроить конструктивный диалог с теми же товаропроизводителями. И идет на ряд уступок. Но те же товаропроизводители (или те, кто выступает от их имени) находят новые и новые причины, чтоб продолжать блокирование границы", – отмечает эксперт. "Новое коалиционное правительство только набирает ход. За восемь лет правления партии "Право и справедливость" (президент и сейчас от этой политсилы) она расставила своих людей на множество постов. И быстро что-то поменять в этом механизме сложно. В том числе в ракурсе прекращения всякого рода блокирований

По его мнению, такая ситуация сложилась по ряду причин. Которые, не исключено, дополняют друг друга.

1. "Блокираторы" действительно хотят выбить себе определенные преференции.

2. Ставка на выдавливание с польского рынка всего украинского.

"И это тогда, когда Украина второй год пребывает в условиях полномасштабной войны. И даже в таких условиях старается экспортировать продукцию. И по опасному Черному морю. И сухопутными путями. За последнее десятилетия поляки за счет всякого рода дотаций активно завоевывали европейский рынок. И сейчас сознательно не пускают туда украинцев", – поясняет Денис Марчук.

3. Создание проблем для Украины на восточно-европейском направлении очень выгодно России. Потому нельзя исключать, что в происходящем есть след российских спецслужб.

"Украине следует продолжать коммуникации с Польшей, с Еврокомиссией. Формировать трехсторонние рабочие группы. Суть ЕС – свободная конкуренция, торговля без границ. И вести себя так по отношение к Украине, которая начала переговоры о вступлении в ЕС – недопустимо. Более того, от таких действий страдают и в самой Европе, – подчеркивает эксперт. – Должны быть выработаны и задействованы меры пресечения против несанкционированных действий как польских товаропроизводителей, так и перевозчиков".

Читайте также на портале "Комментарии" — почему вопрос по помощи от США все еще далек от решения: как нужно действовать Украине.



