Почему поляки вновь принялись блокировать украинскую границу: может ли Туск разрешить ситуацию

В четверг, 4 января, фермеры из польской организации "Подкарпатское обманутое село" возобновили блокировку польско-украинской границы в пункте пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини". Причина – якобы не получение ими подтверждения от польского правительства, что их требования (предоставления субсидии на кукурузу в размере 1000 злотых на гектар, увеличение суммы ликвидных кредитов для фермеров, отмена повышения сельскохозяйственного налога.) будут выполнены. Премьер-министр Польши Дональд Туск уже заявил, что будет убеждать поляков не использовать блокаду украинской границы как метод защиты своих интересов. О чем говорит происходящее? Как ситуация может развиваться дальше? Как найти управу на тех, кто делает Украину разменной монетой, выторговывая что-то лично для себя? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Блокада границы. Фото из открытых источников
Блокировка границы является нерациональной с экономической точки зрения
Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина акцентирует, что из-за политической недальновидности предыдущего правительства – Моравецкого – в Польше произошел осенью прецедент блокирования границы, который показал свою эффективность. И теперь, к сожалению, этот прием может использовать кто угодно.
"Другой вопрос, удастся ли новому премьер-министру поставить точку в этом процессе. Сама по себе блокировка автодорог – это не конвенциональная форма политического протеста, она запрещена законодательством демократических стран. Кроме того, ограничение свободы перемещения грузового транспорта прямо противоречит решению ЕС о транспортном "безвизе". Поэтому юридических оснований для прекращения блокады у Дональда Туска более чем достаточно. Теперь очередь за политической волей, которой по идее должно хватить", – размышляет эксперт.
Она подчеркивает, что Дональд Туск находится в самом начале политического цикла, поэтому может позволить себе непопулярные решения, которые не мог позволить себе Матиуш Моравецкий.
"Но вначале новый премьер, скорее всего, попробует наладить диалог с протестующими, – считает Анна Малкина. – Он может использовать несколько аргументов. Во-первых, взывать к морали. Украина – обескровленная страна, два года сражающаяся за свободу, являющаяся щитом Европы и в первую очередь – Польши. Поэтому такие акции протеста – предательство по отношению к соседу. Во-вторых, взывать к рациональности. С начала полномасштабной войны Украина направила 90 процентов своего экспорта через Польшу. И Польша зарабатывает на этом деньги, между прочим. Поэтому блокировка границы является нерациональной с экономической точки зрения. Возможно, будут и другие аргументы".
Неправовые действия польских фермеров, перевозчиков должны быть пресечены
Народный депутат Верховной Рады Украины (IX созыва), экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера рассуждает так:
"Выборы в Польше позади, как и период "временного правительства". После того, как Туск стал новым премьером с новым правительством, есть надежда, что Польша вернется в правовое русло".
По словам эксперта, если в каких-то действиях против польских производителей есть вина Украины – на это должны реагировать соответствующие структуры. В рамках закона. И никак иначе.
"Неправовые действия польских фермеров, перевозчиков, которые ради своих меркантильных интересов создают проблемы Украине, должны быть пресечены, – уверен Сергей Магера. – Недопустимо, когда воюющая (фактически за всю Европу) Украина терпит убытки из-за подобных действий отдельных поляков. Надеюсь, правительство Польши отреагирует соответствующим образом".
Такая ситуация сложилась по ряду причин
Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук признался – никто и не прогнозировал, что ситуация с полным разблокирование украино-польской границы и недопущением подобных инцидентов будет решена сразу после вступления Туска в должность премьера.
"Новое коалиционное правительство только набирает ход. За восемь лет правления партии "Право и справедливость" (президент и сейчас от этой политсилы) она расставила своих людей на множество постов. И быстро что-то поменять в этом механизме сложно. В том числе в ракурсе прекращения всякого рода блокирований со стороны тех или иных общественников и не только. Новое правительство пытается выстроить конструктивный диалог с теми же товаропроизводителями. И идет на ряд уступок. Но те же товаропроизводители (или те, кто выступает от их имени) находят новые и новые причины, чтоб продолжать блокирование границы", – отмечает эксперт.
По его мнению, такая ситуация сложилась по ряду причин. Которые, не исключено, дополняют друг друга.
1. "Блокираторы" действительно хотят выбить себе определенные преференции.
2. Ставка на выдавливание с польского рынка всего украинского.
"И это тогда, когда Украина второй год пребывает в условиях полномасштабной войны. И даже в таких условиях старается экспортировать продукцию. И по опасному Черному морю. И сухопутными путями. За последнее десятилетия поляки за счет всякого рода дотаций активно завоевывали европейский рынок. И сейчас сознательно не пускают туда украинцев", – поясняет Денис Марчук.
3. Создание проблем для Украины на восточно-европейском направлении очень выгодно России. Потому нельзя исключать, что в происходящем есть след российских спецслужб.
"Украине следует продолжать коммуникации с Польшей, с Еврокомиссией. Формировать трехсторонние рабочие группы. Суть ЕС – свободная конкуренция, торговля без границ. И вести себя так по отношение к Украине, которая начала переговоры о вступлении в ЕС – недопустимо. Более того, от таких действий страдают и в самой Европе, – подчеркивает эксперт. – Должны быть выработаны и задействованы меры пресечения против несанкционированных действий как польских товаропроизводителей, так и перевозчиков".
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сегодня, 15:43
Молодці поляки вони відстоюють рівноправ'я. Так і треба з самозакоханими юдейськими шахраями які тільки вдають що діють на рівних а насправді намагається використовувати інших. Ці самозванці обіцяють одне, а коли приходять до влади розставляють всюди своїх друзів у три рази збільшують корупцію яка була до них. В Україні тотальна корупція і все скуплено тому вони можуть задешево продавати в інших країнах знищуючи там конкуренцію. Потім поляки і отямитись не встигнуть, як потраплять у залежність від юдейських шахраїв. Подивиться українці вже повірили юдеям і толерантно до них відносились тепер втратили країну.