Почему подпрыгнули цены на овощи и фрукты – когда стоит ждать удешевления

В Украине бьет рекорды цена на лук репчатый. Что и по каким причинам происходит сейчас с ценами на овощи, фрукты, ягоды? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Овощи и фрукты на рынке. Фото: из открытых источников

Стоит ждать серьезного удешевления, когда с открытого грунта пойдет продукции с нашей территории

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин поясняет, что в Украине традиционно цены на фрукты-овощи носят сезонный характер. И то, что сейчас происходит, не вызывает у него особенного удивления.

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"Мы ждем серьезного удешевления, когда с открытого грунта пойдет продукция с нашей территории. Это будет самый низкий уровень цен в году – начало лета, примерно до середины сентября", – отмечает эксперт.

В среднем же, продолжает он, цены, конечно, выше, чем в прошлом году. И топливо подорожало, и цена электроэнергию для сельхозпредприятий.

"Так что объективно всё тянет определенную дороговизну. Примерно на уровень инфляции, – рассказывает Олег Пендзин. – Фактор войны влияет двояко. С одной стороны, она, конечно, уменьшила объем предложения на рынке. С другой, привела к уменьшению самого внутреннего рынка. Около трех миллионов человек выехало из страны. Локально в какой-то степени это меняет и структуру потребительского рынка. Потому что основным покупателем той же клубники, в том числе ранней, были женщины и дети. А именно они достаточно массово выехали, временно став беженцами".

С одной стороны, сейчас только начало сбора урожая, с другой – это война со всеми вытекающими

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко поделился таким комментарием:

"У нас начался сезон сбора ранних овощей, фруктов. Соответственно, цены на лук, на зелень, на ягоды – резко идут вверх. И это традиционное сезонное явление".

Но в этом году, как и в прошлом, отмечает эксперт, на всё накладывается еще и военный фактор – оккупация части украинских территорий российскими захватчиками, порожденные войной инфляция, логистические проблемы, уменьшение площадей, с которых мы ранее собирали урожай.

"Часть площадей пришла в негодность, буквально выжжена войной. Часть – заминирована. Часть южных регионов – Херсонской, Запорожской областей – оккупирована. И та же знаменитая даже за пределами Украины мелиотопольская черешня, к сожалению, в данный момент для нас недосягаема. Так что ценники – это признак времени, в котором мы находимся, – резюмирует Леонид Козаченко. – С одной стороны, сейчас только начало сбора соответствующего урожая. С другой – это война со всеми вытекающими...".

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