Украина осталась без лука: цена на него достигла исторического рекорда

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Белоокая Ира
Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на показания экспертов.
Цена лука достигла рекордной отметки. Иллюстративное фото
Как отмечает аналитик компании "АПК-Информ: овощи и фрукты", Евгений Кузин – оптовая цена на репчатый лук может измениться в ближайшие несколько дней. Все потому, что ее практически не осталось в Украине.
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По его словам, импорт лука из стран ЕС предлагается по стоимости $1,20-1,40/кг, за килограмм. На этой неделе там цены выросли, как для Украины, так и для самих европейцев. Удешевление лука следует ожидать разве что после старта сезона раннего лука.
В противоположность этому, международный консультант ФАО Федор Рыбалко предсказывает снижение оптовых цен на лук примерно в середине июня.
Отметим, что предварительный рекорд оптовой цены на лук для Украины был установлен 5 мая 2019 года. Тогда он составил 33 грн/кг или 1,15 доллара США.
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