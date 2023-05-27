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Украина осталась без лука: цена на него достигла исторического рекорда

Сегодня оптовая цена на лук репчатый в Украине в национальной валюте и долларах США составляет: 48 грн и $1,31 доллара соответственно. Она рекордная

сегодня, 21:15
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на показания экспертов.

Украина осталась без лука: цена на него достигла исторического рекорда

Цена лука достигла рекордной отметки. Иллюстративное фото

Как отмечает аналитик компании "АПК-Информ: овощи и фрукты", Евгений Кузин – оптовая цена на репчатый лук может измениться в ближайшие несколько дней. Все потому, что ее практически не осталось в Украине.


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"Мы надеемся, что рост поставок более качественного лука из стран Центральной Азии и Турции стабилизирует ситуацию в течение ближайших 10 дней", — сказал он.

По его словам, импорт лука из стран ЕС предлагается по стоимости $1,20-1,40/кг, за килограмм. На этой неделе там цены выросли, как для Украины, так и для самих европейцев. Удешевление лука следует ожидать разве что после старта сезона раннего лука.

"Египетскую продукцию сейчас можно приобрести от $0,90/кг. Но спрос на нее не так значителен, как на лук урожая прошлого года. Поэтому, на мой взгляд, снижение стоимости можно ожидать уже, когда на рынок массово зайдет более качественный ранний лук". , – добавил эксперт.

В противоположность этому, международный консультант ФАО Федор Рыбалко предсказывает снижение оптовых цен на лук примерно в середине июня.

"По всей вероятности, в ближайшее время поступят первые партии раннего лука из Турции, откуда логистика гораздо менее затратна... Я ожидаю снижения оптовых цен на лук примерно с 15 июня, когда в южных регионах украинского государства и Молдовы начнут собирать ранний лук", — подчеркнул. Рыбалко.

Отметим, что предварительный рекорд оптовой цены на лук для Украины был установлен 5 мая 2019 года. Тогда он составил 33 грн/кг или 1,15 доллара США.

Напомним, "Комментарии" писали, — 67-летняя женщина из Николаевщины стала сапером: почему ее фотографии облетели весь мир После деоккупации родного села Степная Долина, что в Николаевской области, жизнь его жительницы — пенсионерки Анны Плихчинской, коренным образом изменилась.



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Источник: https://east-fruit.com/uk/novyny/tsiny-na-tsybulyu-v-ukrayini-onovyly-istorychnyy-rekord-koly-ochikuvaty-yikh-znyzhennya/
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