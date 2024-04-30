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Почему именно сейчас Украина отступила от Конвенции по правам человека: что настораживает

Опасение состоит в том, не будут ли использованы эти ограничения не только против людей, которые поддерживают РФ, но и против простых украинцев

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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В сети продолжают активно обсуждать новость о том, что Украина приостановила защиту права на собственность и свободные выборы по конвенциям Совета Европа. В частности, особое внимание обращают на себя такие пункты, как право на свободу убеждений и слова; свободное выражение взглядов и убеждений, а также право сбора, хранения и распространения информации. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими мыслями на этот счет.

Почему именно сейчас Украина отступила от Конвенции по правам человека: что настораживает

Украина приостановила защиту прав человека по конвенциям Совета Европы

Найти защиту простым украинцам будет крайне сложно

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, политический аналитик, соучредитель БФ "Доверие и помощь" Олег Попенко рассуждает так:

"Если говорить о решении Украины приостановить права на собственность и свободные выборы по конвенциям Совета Европы, то это ожидаемо лично для меня. Во время войны далеко не всегда возможно придерживаться неких конвенций. Вопрос в другом. Не будут ли использованы эти ограничения не только против людей, которые поддерживают РФ, подыгрывают ей, но и, учитывая определенную слабость наших правоохранительных органов, против простых украинцев?".

Эксперт переживает, что из-за остановки защиты права на собственность может усилиться "отжим" собственности юридических, физических лиц.

Что может стать практикой вскрытие тайны переписки, причем, для не совсем правомерных целей.

Что и без того ограниченная свобода слова станет еще больше обкладываться "красными флажками", вмешательство в личную жизнь, ограничение свободы передвижения – стать повсеместными.

"Учитывая общую слабость нашей государственной системы, всё это может быть использовано далеко не в правомерных целях людьми, облеченными властью, – предупреждает Олег Попенко. – И найти защиту в этой ситуации простым украинцам будет крайне сложно".

Мы сейчас балансируем на грани вынужденного ограничения прав человека

По мнению экс-дипломата, политического эксперта, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадима Трюхана, происходит целиком логичное развитие событий. А именно – Украина пытается обезопасить себя с юридической точки зрения.

"Она пошла на процедуру остановки выполнения определенных положений конвенции по правам человека, чтоб не пострадать от шквала соответствующих исков от граждан Украины из-за того, что государство не придерживается данных положений. Понятно, что ключевое пояснение такого шага это – война. Но тут важно придерживаться определенной грани. Не использоваться ситуацией в чьих-то узкокорпоративных, узкопартийных интересах", – подчеркивает эксперт.

Он акцентирует, что мы сейчас балансируем на грани вынужденного ограничения прав человека (что вызвано военным положением), попытками Украины выжить как государство – и той плоскостью, где начинается уже злоупотребление военным положением.

"Остается надеяться, что обговариваемые ограничения являются временными и не приведут к массовому, беспочвенному нарушения прав человека в Украине – во имя чьих-то интересов, а не по причине войны", – констатирует Вадим Трюхан.

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