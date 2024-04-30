Почему именно сейчас Украина отступила от Конвенции по правам человека: что настораживает

В сети продолжают активно обсуждать новость о том, что Украина приостановила защиту права на собственность и свободные выборы по конвенциям Совета Европа. В частности, особое внимание обращают на себя такие пункты, как право на свободу убеждений и слова; свободное выражение взглядов и убеждений, а также право сбора, хранения и распространения информации. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими мыслями на этот счет.

Украина приостановила защиту прав человека по конвенциям Совета Европы

Найти защиту простым украинцам будет крайне сложно

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, политический аналитик, соучредитель БФ "Доверие и помощь" Олег Попенко рассуждает так:

"Если говорить о решении Украины приостановить права на собственность и свободные выборы по конвенциям Совета Европы, то это ожидаемо лично для меня. Во время войны далеко не всегда возможно придерживаться неких конвенций. Вопрос в другом. Не будут ли использованы эти ограничения не только против людей, которые поддерживают РФ, подыгрывают ей, но и, учитывая определенную слабость наших правоохранительных органов, против простых украинцев?".

Эксперт переживает, что из-за остановки защиты права на собственность может усилиться "отжим" собственности юридических, физических лиц.

Что может стать практикой вскрытие тайны переписки, причем, для не совсем правомерных целей.

Что и без того ограниченная свобода слова станет еще больше обкладываться "красными флажками", вмешательство в личную жизнь, ограничение свободы передвижения – стать повсеместными.

"Учитывая общую слабость нашей государственной системы, всё это может быть использовано далеко не в правомерных целях людьми, облеченными властью, – предупреждает Олег Попенко. – И найти защиту в этой ситуации простым украинцам будет крайне сложно".

Мы сейчас балансируем на грани вынужденного ограничения прав человека

По мнению экс-дипломата, политического эксперта, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадима Трюхана, происходит целиком логичное развитие событий. А именно – Украина пытается обезопасить себя с юридической точки зрения.

"Она пошла на процедуру остановки выполнения определенных положений конвенции по правам человека, чтоб не пострадать от шквала соответствующих исков от граждан Украины из-за того, что государство не придерживается данных положений. Понятно, что ключевое пояснение такого шага это – война. Но тут важно придерживаться определенной грани. Не использоваться ситуацией в чьих-то узкокорпоративных, узкопартийных интересах", – подчеркивает эксперт.

Он акцентирует, что мы сейчас балансируем на грани вынужденного ограничения прав человека (что вызвано военным положением), попытками Украины выжить как государство – и той плоскостью, где начинается уже злоупотребление военным положением.

"Остается надеяться, что обговариваемые ограничения являются временными и не приведут к массовому, беспочвенному нарушения прав человека в Украине – во имя чьих-то интересов, а не по причине войны", – констатирует Вадим Трюхан.

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