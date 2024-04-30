Почему именно сейчас Украина отступила от Конвенции по правам человека: что настораживает

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Кравцев Сергей
В сети продолжают активно обсуждать новость о том, что Украина приостановила защиту права на собственность и свободные выборы по конвенциям Совета Европа. В частности, особое внимание обращают на себя такие пункты, как право на свободу убеждений и слова; свободное выражение взглядов и убеждений, а также право сбора, хранения и распространения информации. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими мыслями на этот счет.
Украина приостановила защиту прав человека по конвенциям Совета Европы
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, политический аналитик, соучредитель БФ "Доверие и помощь" Олег Попенко рассуждает так:
Эксперт переживает, что из-за остановки защиты права на собственность может усилиться "отжим" собственности юридических, физических лиц.
Что может стать практикой вскрытие тайны переписки, причем, для не совсем правомерных целей.
Что и без того ограниченная свобода слова станет еще больше обкладываться "красными флажками", вмешательство в личную жизнь, ограничение свободы передвижения – стать повсеместными.
По мнению экс-дипломата, политического эксперта, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадима Трюхана, происходит целиком логичное развитие событий. А именно – Украина пытается обезопасить себя с юридической точки зрения.
Он акцентирует, что мы сейчас балансируем на грани вынужденного ограничения прав человека (что вызвано военным положением), попытками Украины выжить как государство – и той плоскостью, где начинается уже злоупотребление военным положением.
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