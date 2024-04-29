Ограничений стало больше или меньше: что стоит за решением по конвенции о защите прав человека

Украина приостановила защиту права на собственность и свободные выборы по конвенциям Совета Европы. Так, она может прекратить придерживаться следующих положений Конвенции: неприкосновенность жилья; тайна переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции; невмешательство в личную и семейную жизнь; свобода передвижения и свободный выбор места жительства. Это лишь несколько пунктов, но они уже настораживают. О чем говорит это решение? К чему может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Украина приостановила защиту прав человека по конвенциям Совета Европы

Власть дождалась момента, когда появилось ощущение неотвратимости президентских выборов

Политолог Владимир Цыбулько поясняет:

"Обращение украинских властей о приостановлении действий избирательного законодательства и конвенции о праве собственности является всего лишь маневрами, причем, не в пользу вооруженных сил. Цель тут – перенести выборы, которые нынешней власти ничего хорошего не обещают".

Поясняя, почему возникает такое мнение, эксперт задается вопросом – а, почему власти не сделали этого в первый месяц широкомасштабной агрессии России? В первый год? Даже во второй…

"Власть дождалась момента, когда появилось ощущение неотвратимости президентских выборов (ведь Конституция не наделяет президента той непрерывностью власти, которую имеет в парламентско-президентской республике парламент). К тому же идея о приостановке конституционных прав у власти возникла только после подписания кредитного соглашения с ЕС (где требовалось уважения прав оппозиции) – из-за нежелания создавать объединенное правительство", – констатирует Владимир Цыбулько.

Ограничения носят объективный характер

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович акцентирует, что любая война или военный конфликт накладывает определенные ограничения на права и свободы граждан.

"Поскольку Украина вынужденно ведет широкомасштабную войну, спровоцированную агрессией РФ, то, в соответствии и с внутренними нормативно-правовыми актами, и в определенной мере международными документами, которые она ратифицировала, предусмотрено определенно ограничение прав и свобод человек. В частности, закон о военном положении отдельные статьи Конституции прямо ограничивает. В том числе в ракурсе выборов. К тому же, накладываются ограничения на некие массовые, протестные акции и так далее", – отмечает эксперт.

По его словам, то, что Украина сообщила в Совет Европы о вынужденной приостановке определенных положений европейской конвенции по правам человека – это рутинный бюрократический процесс, который длится в 2022-го.

"Здесь нет ничего экстраординарного, – уверяет Игорь Рейтерович. – Более того, если внимательно посмотреть на положения обнародованного документа, то Украина даже восстановила часть прав, ограниченных ранее. Подчеркиваю – ограничения носят объективный характер. И страны, уважающие конвенции, сами дают знать, что приостанавливают отдельные положения по тем-то и тем-то причинам. Прежде всего – исходя из приоритетов нацбезопасности и обороны. Это Украина и сделала".

Эксперт подчеркивает, что некоторые ограничения существуют лишь на бумаге. В том числе, когда украинское государство дает понять, что может вмешиваться в личную жизнь или заниматься конфискацией.

"На практике мы почти не слышали о таких примерах. Но предупреждать о том, что такое возможно – надо. Чтоб обезопасить государство от возможных исков, которые могут подавать те же люди, занимающиеся коллабрационной деятельностью, но при этом обвиняющие государство Украина в каких-то правонарушениях. Подобные прецеденты были касательно других стран. Потому наша делает такие шаги. После завершения войны и отмены военного положения всё автоматически будет восстановлено, и Украина вернется к тем документам, по которым жила до широкомасштабного российского вторжения", – констатирует Игорь Рейтерович.

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