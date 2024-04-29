Украинцев могут ограничить в правах: о чем говорит документ, который власти подали в Совет Европы

Минюст сообщил секретариату Совета Европы об изменении перечня исключений из собственных обязательств по документам СЕ, в том числе Европейской конвенции по правам человека и основным свободам. Как передает портал "Комментарии", этот документ опубликован на сайте Совета Европы. Уточняется, что его подали в этом году 4 апреля.

Украина-Совет Европы. Фото из открытых источников

Как говорится в документе, украинское военное руководство получает право ограничивать свободу передвижения граждан, осматривать вещи, а также принудительно отчуждать имущество для нужд государства. Статьей 15 Конвенции о правах человека предусмотрены временные конституционные ограничения в период военного положения.

В заявлении говорится, что Украина на время военного положения (войны) прекратит придерживаться следующих положений Конвенции: неприкосновенность жилья; тайна переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции; невмешательство в личную и семейную жизнь; свобода передвижения и свободный выбор места жительства; право на свободу убеждений и слова; свободное выражение взглядов и убеждений, а также право сбора, хранения и распространения информации; право на проведение собраний, митингов и забастовок; право владеть, воспользоваться и распоряжаться своим имуществом.

В документе указаны меры, которые могут приниматься во время военного положения в нарушение Конвенции. В частности, речь идет о принудительном отчуждении частного или коммунального имущества для нужд государства. Также говорится о необходимости введения комендантского часа, особого режима въезда и выезда, ограничение передвижения граждан и иностранцев, движения транспорта. Разрешается осмотр вещей, транспорта, багажа, грузов, служебных помещений и жилья граждан. Вводится запрет гражданам, состоящим на военном или специальном учете, изменять место жительства или пребывания без должного разрешения.

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