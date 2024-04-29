Больше новобранцев или уклонистов: The Economist рассказал, что происходит с мобилизацией в Украине

В Украине все еще не хватает бойцов на фронте, в результате чего усиливаются мобилизационные мероприятия. При этом количество уклонистов от военной службы увеличивается. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The Economist.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В частности, авторы материала пообщались с несколькими жителями Одессы. Так, бармен Александр говорит: не желая покидать свой дом, боится, что военные могут постучать в его дверь следующим.

"Вы можете уйти, но это билет в один конец. Вы можете поехать на передовую, но это также может быть билет в один конец. Или вы можете остаться здесь и жить в страхе", — рассказывает мужчина.

В материале также рассказывается о 24-летнем Владиславе. Он также начал войну как убежденный патриот. В первые месяцы парень смотрел сообщения о зверствах россиян и почувствовал сильное желание воевать. Потом мужчины из его круга начали уходить — ушли на восток, на линию фронта. Друзья, родственники, отец и отчим — все стали военными.

Владислав начал получать ужасные новости о реальности войны со слишком малыми боеприпасами. Многие его друзья погибли. Сейчас семья Владислава призывает его держаться подальше от офицеров срочной службы, которые рыщут по улицам Одессы. Он прислушивается к их советам и прячется.

Издание отмечает, что еще одним вызовом является недавнее снижение минимального возраста при мобилизации с 27 до 25 лет.

"Это была насущная необходимость для военных, которые изо всех сил удерживают передовую. Пожалуй, самым важным его положением является требование о том, чтобы все мужчины, имеющие право на призыв, регистрировались в новой онлайн-базе данных, что увеличивает их уязвимость перед призывом", — отмечают журналисты.

Читайте также на портале "Комментарии" — есть ли в бюджете деньги на мобилизацию: какие решения власти удивляют.



