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Больше новобранцев или уклонистов: The Economist рассказал, что происходит с мобилизацией в Украине

По информации The Economist, поиски потенциальных новобранцев в Украине усилились

сегодня, 08:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Украине все еще не хватает бойцов на фронте, в результате чего усиливаются мобилизационные мероприятия. При этом количество уклонистов от военной службы увеличивается. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The Economist.

Больше новобранцев или уклонистов: The Economist рассказал, что происходит с мобилизацией в Украине

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В частности, авторы материала пообщались с несколькими жителями Одессы. Так, бармен Александр говорит: не желая покидать свой дом, боится, что военные могут постучать в его дверь следующим.

"Вы можете уйти, но это билет в один конец. Вы можете поехать на передовую, но это также может быть билет в один конец. Или вы можете остаться здесь и жить в страхе", — рассказывает мужчина.

В материале также рассказывается о 24-летнем Владиславе. Он также начал войну как убежденный патриот. В первые месяцы парень смотрел сообщения о зверствах россиян и почувствовал сильное желание воевать. Потом мужчины из его круга начали уходить — ушли на восток, на линию фронта. Друзья, родственники, отец и отчим — все стали военными.

Владислав начал получать ужасные новости о реальности войны со слишком малыми боеприпасами. Многие его друзья погибли. Сейчас семья Владислава призывает его держаться подальше от офицеров срочной службы, которые рыщут по улицам Одессы. Он прислушивается к их советам и прячется.

Издание отмечает, что еще одним вызовом является недавнее снижение минимального возраста при мобилизации с 27 до 25 лет.

"Это была насущная необходимость для военных, которые изо всех сил удерживают передовую. Пожалуй, самым важным его положением является требование о том, чтобы все мужчины, имеющие право на призыв, регистрировались в новой онлайн-базе данных, что увеличивает их уязвимость перед призывом", — отмечают журналисты.

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Источник: https://www.economist.com/europe/2024/04/28/dodging-the-draft-in-fearful-ukraine
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